降水+大风+降温！洛阳周末天气将大变

今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，3月1日至3日受高空低槽和地面冷空气的共同影响，我市有一次明显降水大风降温天气过程。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，3月1日至3日受高空低槽和地面冷空气的共同影响，我市有一次明显降水大风降温天气过程。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，3月1日至3日受高空低槽和地面冷空气的共同影响，我市有一次明显降水大风降温天气过程。
具体预报
今天夜里：晴天间多云。
3月27日(周四)：晴天到多云，气温1℃～19℃。
3月28日(周五)：多云到阴天，下午到夜里部分地区有小雨或零星小雨，气温3℃～16℃。
3月1日(周六)：阴天有小雨，东北风2级～3级逐渐增大至3级～4级，气温8℃～15℃。
3月2日(周日)：阴天有小到中雨，夜里小雨转雨夹雪，高海拔山区有小雪，东北风3级～4级，气温1℃～13℃。
3月3日(周一)：雨夹雪或小雪转阴天，气温0℃～4℃。
3月4日(周二)：多云到晴天，气温-2℃～8℃。
3月5日(周三)：晴天转多云，气温-2℃～12℃。⑥
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