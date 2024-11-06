降水+大风+降温！洛阳周末天气将大变

今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，3月1日至3日受高空低槽和地面冷空气的共同影响，我市有一次明显降水大风降温天气过程。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，3月1日至3日受高空低槽和地面冷空气的共同影响，我市有一次明显降水大风降温天气过程。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，3月1日至3日受高空低槽和地面冷空气的共同影响，我市有一次明显降水大风降温天气过程。 具体预报 今天夜里：晴天间多云。 3月27日(周四)：晴天到多云，气温1℃～19℃。 3月28日(周五)：多云到阴天，下午到夜里部分地区有小雨或零星小雨，气温3℃～16℃。 3月1日(周六)：阴天有小雨，东北风2级～3级逐渐增大至3级～4级，气温8℃～15℃。 3月2日(周日)：阴天有小到中雨，夜里小雨转雨夹雪，高海拔山区有小雪，东北风3级～4级，气温1℃～13℃。 3月3日(周一)：雨夹雪或小雪转阴天，气温0℃～4℃。 3月4日(周二)：多云到晴天，气温-2℃～8℃。 3月5日(周三)：晴天转多云，气温-2℃～12℃。⑥