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降水+大风+降温！洛阳周末天气将大变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳气象”微信公众号 2025.02.26 21:18
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　　今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，3月1日至3日受高空低槽和地面冷空气的共同影响，我市有一次明显降水大风降温天气过程。

　　具体预报

　　今天夜里：晴天间多云。

　　3月27日(周四)：晴天到多云，气温1℃～19℃。

　　3月28日(周五)：多云到阴天，下午到夜里部分地区有小雨或零星小雨，气温3℃～16℃。

　　3月1日(周六)：阴天有小雨，东北风2级～3级逐渐增大至3级～4级，气温8℃～15℃。

　　3月2日(周日)：阴天有小到中雨，夜里小雨转雨夹雪，高海拔山区有小雪，东北风3级～4级，气温1℃～13℃。

　　3月3日(周一)：雨夹雪或小雪转阴天，气温0℃～4℃。

　　3月4日(周二)：多云到晴天，气温-2℃～8℃。

　　3月5日(周三)：晴天转多云，气温-2℃～12℃。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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