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国补政策落地1个月 带动洛阳数码产品交易超2亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.26 23:13
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　　自2025年数码产品购新补贴政策1月20日落地以来，这项惠民政策已“满月”。近日，洛报融媒记者走访洛阳市部分数码产品销售门店发现，“国补+店补+品牌补”多重政策叠加，全市数码消费市场呈爆发式增长。

　　截至目前，洛阳市通过购新补贴购买数码产品交易笔数77785笔，已申请补贴金额2920.37万元，带动消费超2.32亿元。

　　在洛龙区正大广场华为、小米体验店内，至高补贴15%的红色标识格外醒目。华为Mate70、Pura70系列展台前围满咨询的消费者，店员正忙着补货。“政策实施后日均客流量增长3倍，使用国补的顾客占比近乎100%。”华为体验店负责人透露，部分机型出现短暂断货。

　　除手机销售火爆外，平板、电脑也因国补迎来销售高峰。

　　在位于长申国际购物广场的华为品牌店内，一款原价3999元的华为MatePod Air型号平板，通过叠加200元店补和500元国补，实际售价降至3299元。“国补刚铺开时该款库存已售罄，目前柔光款仍需预定。”店员指着空置的展位介绍。

　　在现场，消费者黄先生来到该品牌店，不到半小时，就为母亲选购了一台华为nova13手机作为生日礼物。他的经历颇具代表性：“线上平台显示nova13缺货，到店发现不仅有现货，原价2999元叠加国补后，最后2379元拿下，直降620元。”他说，“国补”让他感受到实实在在的优惠。

　　该店相关负责人向记者展示了一组数据：国补政策实施以来，3C产品销售额环比增长500%，平板电脑销量环比提升200%。“消费者目标明确，‘支付立减’的透明机制有效提升了转化率”。该负责人说。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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