洛阳各县区锚定民生坐标 绘就幸福生活图景

随着经济发展进入新阶段，市民对美好生活的向往也在升级。更高质量的教育、更优质高效的医疗、更多元供给的养老服务等，成为市民的新期盼。

随着经济发展进入新阶段，市民对美好生活的向往也在升级。更高质量的教育、更优质高效的医疗、更多元供给的养老服务等，成为市民的新期盼。

民有所呼，政有所应，今年，洛阳市各县区将民生事项作为重要关切，绘出年度幸福生活新图景，促进发展更有温度、幸福更有质感、服务更暖民心。

在教育强市建设中，各县区围绕优质资源扩容与体制机制创新双向发力。涧西区将推进集团化办学2.0版改革，加快推动联盟型向紧密型办学转变，通过东升一小南院等项目建设新增学位2430个，同步实施教育信息化二期工程，打造智慧教育新标杆。西工区将加快市外国语小学新校区等学校建设，推进市一实小、洛浦实小等学校升级改造，深入实施智慧教育项目，全力争创全国义务教育优质均衡发展区。新安县将实施好实验初中、石寺一中等16所义务教育寄宿制学校安全保障能力提升工程，加快推进城关一中、仓头初中运动场改建、铁门育新小学等补短板项目，争创全国义务教育优质均衡发展县。

职业教育赛道也亮点纷呈。伊滨区将推动商业职业学院二期、绿科学校一季度实质性开工，文化旅游职业学院二期9月底建成投用。洛宁县将推动中等职业技术学校秋季投用，与洛阳职业技术学院开展“3+2”学制合作办学，构建产教融合新通道。嵩县将建成投用特殊关爱学校，做好洛阳中医药职业技术学院筹建报批。

在医疗卫生领域，改革呈现新态势。嵩县抢抓中原药谷建设机遇“反哺”民生，将建成运营中原药谷康养医院，继续推进基层中医振兴工程，培养约500名经方中医，推动全县村医“能西会中”比例突破60%；洛宁县将深化与省人民医院、郑大一附院、省妇幼保健院等合作，启动县医院三级乙等综合医院创建工作，建成心血管五大中心，打造城区“15分钟就医圈”。

优质医疗资源下沉按下快进键。瀍河区将持续推进正骨医院、市一院等优质医疗资源下沉，让群众就近就便享受高水平医疗服务。偃师区将推动人民医院与省肿瘤医院合作共建河南省肿瘤医院偃师医院。老城区将积极与市三甲医院合作，推进区级医院建设。孟津区将做强河南省胸科医院豫西医院，引进河南省肿瘤医院、河科大一附院等优质资源。

应对银发浪潮，涧西区将大力发展嵌入式社区养老服务设施、互助性养老服务站点，启动瀛洲、辛店2个街道级养老服务中心提升改造项目，推进长安路青一社区等11个社区级养老服务中心提升改造，新增养老床位400张。汝阳县将完成2个区域养老服务中心、10个小型集中养老服务点、18个居家助老服务点建设。栾川县将加快居住环境适老化改造，打造农村养老服务站点30个、老年助餐点位30个，推动赤土店、陶湾2个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心。

医养融合走向纵深，瀍河区将健全四级养老体系，推动正骨医院优质资源进社区。新安县将完成汉关街道、正村镇两个区域养老服务中心转型，加快推进全县16家公立医院适老化、便利化改造。偃师区布局医、康、养结合新模式，将新增农村小型集中养老服务点4个、村级居家助老服务点6个，建设示范性标准化村级养老服务站9个。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）