27日10点，“洛YOUNG小店”消费券第三期发放开启

记者26日获悉，“洛YOUNG小店”第三期消费券将于2月27日上午10点开始发放。

记者26日获悉，“洛YOUNG小店”第三期消费券将于2月27日上午10点开始发放。

据悉，为鼓励支持小店经济、主理人经济快速发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”消费券发放活动。本次消费券于2025年2月13日至2025年3月12日期间(每周四上午10点)发放，分四期共发100万元消费券。

为满足市民游客消费需求，也为让更多优质商家加入，“洛YOUNG小店”第二批小店报名活动日前开展，经多轮筛选新增店铺38家，分布在全市各城市区重要商圈和特色文商旅街区，包含精品书店、电影院、文创商店、咖啡冲调、甜品烘焙、格调西餐等品质小店，进一步提升聚集效应，拉动消费增长。

●本期活动时间

领取时间：2025年2月27日上午10点

使用时间：2025年2月27日至2025年3月5日

●消费券面值

共3种面值，分别为30元、15元、5元。30元券在消费满100元时可使用，15元券在消费满50元时可使用，5元券在消费满20元时可使用。

●发放平台

消费券以电子券的形式通过“一码游洛阳”“一码游洛阳出行向导”微信公众号发放。

●领取方式

以“一码游洛阳”公众号为例，微信搜索“一码游洛阳”即可找到发放平台；在该公众号菜单栏点击“消费券-小店消费券”查看领取详情。

●消费券规则

领取规则：所有在洛人员(包括外地来洛人员)均可领取，每人在发券期间每面值消费券限领一张。

使用规则：消费券领取后，在平台购买入围商家产品时进行抵扣。消费券可与工商银行等金融机构提供的打折、减免券叠加使用。工商银行领取页面如下，长按识别进入领取：

使用期限：本轮消费券须在3月5日24:00前到店核销，过期未核销消费券自动作废。如订单发生退款，则消费券补贴金额、用户购买产品金额原路返还。

每轮发放消费券数量及金额固定，数量有限，先到先得。