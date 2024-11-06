杨柳飞絮提前治理！洛阳已有动作

眼下的洛阳，春暖花开，柳树萌芽，春天的氛围渐渐浓了。不过，有市民也开始隐隐担心，又到了“毛毛”乱飞的季节。今年，杨柳飞絮治理有何计划？答案是：已经开始了。

眼下的洛阳，春暖花开，柳树萌芽，春天的氛围渐渐浓了。不过，有市民也开始隐隐担心，又到了“毛毛”乱飞的季节。今年，杨柳飞絮治理有何计划？答案是：已经开始了。

26日，记者在洛浦公园南堤看到，洛阳市园林绿化中心的工作人员正在对沿堤柳树进行物候期观察，杨柳飞絮治理工作已提前开展。截至目前，该中心对所辖的市管道路及公园区域进行前期摸排，经过鉴定，共有2万余棵雌株杨柳树。

“杨树和柳树是雌雄异株植物，一到春天，随着花朵竞相开放，种子也逐渐成熟，白色絮状的绒毛携带着种子漫天飞散，试图传播繁衍下一代，这就是杨柳飞絮。”洛阳市园林绿化中心正高级工程师王纪红说，如果城市里种植的杨树和柳树雌株数量多，春季就会产生大量飞絮。

洛阳市杨柳飞絮从每年3月下旬开始飘飞至5月下旬。近年来，尽管洛阳市在新建绿化工程时避免栽植杨柳树雌株，并在城市精细化管理过程中逐步替换以往的杨柳树雌株，但由于历史原因，杨柳树雌株仍然大量存在。

针对这些既有杨柳树造成的飞絮问题，洛阳市园林绿化中心在前期摸排后，将于3月中下旬进行首批抑制剂注射，达到部分抑制效果；在杨柳飞絮高峰期，采用高压水枪冲洗或无人机喷洒洗衣液等形式，将毛絮冲落地面；5月中旬至6月中旬，进行植缘抑制剂集中注射，用于预防2026年春季的杨柳飞絮。

“去年5月至6月，我市集中开展了杨柳飞絮植缘抑制剂注射工作，基本实现了城市区主干道与市属公园全覆盖。”王纪红说，这并不意味着杨柳飞絮能彻底消失，因为一棵杨柳树雌株所产生的飞絮可影响范围约为3公里。目前仅有市属道路及公园得到了有效治理，无法达到大范围遏制杨柳飞絮的目的，呼吁相关部门共同参与防治，效果会更好。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 刘苗 文/图）