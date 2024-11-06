事业编制！2025年洛阳市市直学校直接招录教师128名

今日，洛阳市教育局网站发布公告称，2025年洛阳市市直学校直接招录教师128名。

报考者须具备相应的教师资格，按所具有的教师资格层次及专业应聘(尚未取得教师资格证书的提供教师资格考试合格证明，按本人申请教师资格的层次和专业应聘， 且须于2025年7月31日前提供相应教师资格证书)。体育舞蹈专业应聘人员取得高级中学或相应层次体育、舞蹈、音乐教师资格均可。本科毕业生年龄在30周岁以下(1994年2月以后出生)，硕士研究生年龄在35周岁以下(1989年2月以后出生)。

招录范围和对象

(一)北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学、北京理工大学、武汉大学、华中科技大学、南开大学、天津大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、厦门大学、兰州大学、中山大学、华南理工大学、中南大学、湖南大学、国防科技大学、吉林大学、东南大学、大连理工大学、东北大学、山东大学、中国海洋大学、西北工业大学、西北农林科技大学、同济大学、四川大学、电子科技大学、重庆大学、北京师范大学、华东师范大学及郑州大学40所院校2025届普通高等教育本科及以上学历毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(二)东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学7所院校2025届普通高等教育师范类本科生、硕士研究生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(三)首都师范大学、河南大学、天津师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、山东师范大学、吉林师范大学、辽宁师范大学、重庆师范大学、四川师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、江西师范大学、西北师范大学、云南师范大学、广西师范大学、河北师范大学、杭州师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、洛阳师范学院、福建师范大学22所院校2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育师范类本科毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(四)将北京体育大学2025届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海体育大学、成都体育学院、武汉体育学院、西安体育学院、山东体育学院、首都体育学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入体育教师招录范围；

(五)将中央音乐学院2025届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院、天津音乐学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入音乐教师招录范围；

(六)将北京外国语大学、上海外国语大学2025届普通高等教育本科及以上毕业生，以及天津外国语大学、大连外国语大学、四川外国语大学、西安外国语大学、浙江外国语学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入小语种教师招录范围；

(七)将中央美术学院、中国美术学院、西安美术学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院、湖北美术学院、四川美术学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入美术教师招录范围。

招聘岗位

普通高中：语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、体育、音乐、美术、信息技术、日语、俄语、心理健康教育，共计112名。

中职类学校：语文、数学、英语、物理、历史、体育、日语、俄语，共计16名。

用人单位招聘过程中可根据生源情况在直招计划总量内对学科数量进行适当调整。

2025年3月3日至3月12日，22所市直学校分四组到部分高等院校设立招聘站点进行现场招聘，周边或邻近省份符合条件毕业生可就近参加。

>>>>2025年洛阳市市直学校直接招录教师公告