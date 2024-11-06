2月27日起，陆浑水库向灌区干渠输水

2月26日，洛报融媒记者从河南省陆浑水库运行中心获悉，为满足地方工农业用水需求，服务区域经济社会发展，该中心将于2月27日16时开启总干渠渠首闸向干渠输水。

2月26日，洛报融媒记者从河南省陆浑水库运行中心获悉，为满足地方工农业用水需求，服务区域经济社会发展，该中心将于2月27日16时开启总干渠渠首闸向干渠输水。 2月26日，洛报融媒记者从河南省陆浑水库运行中心获悉，为满足地方工农业用水需求，服务区域经济社会发展，该中心将于2月27日16时开启总干渠渠首闸向干渠输水。 本次输水通过总干渠、东一干渠和东二干渠等主要渠道，重点为伊电集团二、三电水库及汝州市涧山口水库进行补水，同步保障陆浑灌区嵩县、伊川、汝阳、汝州、偃师、巩义等6个县(市、区)的农业灌溉用水需求。 据介绍，这是陆浑水库今年首次执行输水任务，预计供水期持续25天，总引水流量控制在12至35立方米每秒之间。 “陆浑灌区作为省管大型灌区，此次输水将有效缓解区域水资源供需矛盾，为春耕备耕和重点工业项目提供水源支撑。”水库运行中心负责人表示，将密切监测水情变化，科学调度水量，既要保供水安全，也要兼顾生态流量要求。 为确保输水安全，陆浑水库运行中心已联合沿线地方政府建立联防机制，要求通水涉及的乡镇政府组织群众开展24小时巡渠查险工作。特别提醒沿渠村庄、学校及施工单位注意避让水流区域，禁止在渠道内进行游泳、垂钓等危险活动。 若发现渠道裂缝、渗漏等险情，请立即拨打总干渠抢险电话0379-68491099或东一干渠抢险电话0379-68559007。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李智波 文/图）