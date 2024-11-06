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洛阳市今年将新建改扩建义务教育学校26所
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.26 16:53
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　　新建改扩建义务教育学校26所，城市区加快推进4所高中项目建设……26日，洛报融媒记者从市教育局获悉，今年，洛阳市将围绕建设高质量教育体系目标任务，牢牢把握改革这一关键，持续优化教育资源布局、深化教育综合改革、提升教育发展水平。

　　关键词：基础教育

　　基础教育是实现教育公平的关键环节，今年，洛阳市将采取三大行动，促进基础教育发展。

　　学前教育普及普惠行动。鼓励优质普惠性幼儿园扩大招生规模，年底前全市公办园在园幼儿占比达到50%以上、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，支持有条件的幼儿园招收2岁至3岁幼儿。

　　义务教育优质均衡行动。推动实施义务教育学校薄弱环节改造与能力提升项目建设，新建改扩建义务教育学校26所，完成撤并整合农村小规模教学点97个。

　　普通高中特色发展行动。聚焦新高考改革，统筹开展普通高中规划建设，城市区加快推进4所高中项目建设，力争年底前建成投用。

　　关键词：课程设置

　　洛阳市将开齐开足上好体美劳等课程，在课后服务项目中融入更多体美劳教育元素，落实教育部中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时要求，培育一批体美劳教育实践创新品牌和示范实验室。

　　在科学教育方面，洛阳市将科学教育作为课后服务的必备项目，每周在课后服务中安排不少于2次科学实践课程，同时积极组织学生走出校门参与各种实践活动。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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