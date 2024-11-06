洛阳今年将新增和优化15条公交线路 建设公交轨道统一支付系统

26日，洛阳市道路运输工作会议召开，部署2025年客运、货运等重点工作。

26日，洛阳市道路运输工作会议召开，部署2025年客运、货运等重点工作。

今年，洛阳市将持续持续优化客运站点体系，对中心城区客运站、停靠(配客)点布局进行优化调整，推动全市二级及以上客运站实名制查验设备全覆盖，重点汽车客运站实施可视化调度管理，具备条件的15家三级客运站要实现电子客票全覆盖。同时，洛阳市今年将加快发展旅游定制客运、定制公交线路，鼓励定制客运向农村延伸，新增和优化公交线路15条，建设公交、轨道统一支付系统，推动公共交通一体化。

据介绍，今年洛阳市将申报国家货运枢纽补链强链城市，深入推进客货邮融合发展，并推动营运货车的报废、更新，重型载货车辆绿色替代率超过50%。

出租车是城市的流动窗口，浓缩着城市的文明与进步。今年，洛阳市将开展出租汽车行业技能竞赛活动，网约车双合规率保持在90%以上；提升改造城中心城区4256台巡游车信息化设备，加装后排摄像头，提升出行服务标准。

在驾培方面，洛阳市今年将扶持1到2家驾培机构创建精品驾校，推进洛阳市驾驶员培训公共服务平台建设，鼓励驾校采用机器人教练、模拟器培训等先进教学方式。同时，洛阳市还将评选“安心维修店”10家，在维修行业开展汽车维修工技能培训，提升新能源汽车维修能力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 周兵 文/图）