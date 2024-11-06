“二月二”，游灵山赏春景

草木蔓发，踏春而来。据悉，3月1日至3月8日(农历二月初二至二月初九)，宜阳县将举行第25届洛阳灵山文化旅游节，届时周边县区游客可按时段免费游灵山赏美景。

草木蔓发，踏春而来。据悉，3月1日至3月8日(农历二月初二至二月初九)，宜阳县将举行第25届洛阳灵山文化旅游节，届时周边县区游客可按时段免费游灵山赏美景。

灵山寺始建于唐，兴盛于宋，重修于金大定三年，是中国佛教祖庭白马寺的姊妹寺，也是中原地区唯一集“名山、名寺、名树”于一体的著名佛教圣地和旅游景区。

本届灵山文化旅游节以“邂逅灵山 乐游宜阳”为主题，按照“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，全方位多角度展示灵山文化旅游节特色和宜阳文化旅游整体形象，延续河南省非物质文化遗产的传统和精髓。3月1日上午9时30分，将在宜阳灵山文化旅游区观音广场举办文艺演出、民俗表演；3月2日至8日，每天上午10时至11时，举行专场表演及推介活动，推出汉服巡游、撞钟祈福、美食一条街等一系列节目，丰富游客的旅行体验。

灵山文化旅游节期间，景区推出免门票“福利”。3月1日至7日每天开放对洛阳市两个县区游客免门票，3月8日对全国女性免门票。开展穿汉服免门票活动，各自媒体到灵山文化旅游区进行宣传活动，提前报名亦可免费入园。(宜宣)