考生请注意！河南省2025年高招艺术类专业省统考专业合格线公布

考生请注意！据省教育考试院消息，河南省2025年高招艺术类专业省统考专业合格线于今日上午10:00公布。具体内容如下：

河南省2025年普通高校招生舞蹈类、播音与主持类、音乐类和表(导)演类戏剧影视表演及戏剧影视导演方向专业省级统考专业成绩于2025年2月26日上午10:00公布。

考生可通过以下方式查询成绩：一是登录河南省教育考试院网站(www.haeea.cn)，点击“数据中心”-- “普通高招”--“艺术体育统考成绩查询”,输入考生信息查询。二是登录河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)，点击“成绩查询”--“艺术体育统考成绩查询”，输入考生信息查询。三是绑定河南省教育考试院微信公众号，通过实名验证后可及时获取系统推送的成绩信息。

音乐和舞蹈类专升本、对口招生成绩一并公布。

河南省教育考试院

2025年2月26日

河南省2025年普通高校招生艺术类专业

省级统考舞蹈类、播音与主持类、音乐类和表

(导)演类戏剧影视表演及戏剧影视导演方向专业合格线

凡省统考成绩达到专业合格线的考生，校考成绩方可有效。

河南省教育考试院

2025年2月26日