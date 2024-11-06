适老化产品能否进入消费补贴？洛阳市民政局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：国内部分城市的消费补贴都包含适老化产品，如电动轮椅、制氧机、护理床等，洛阳2025年的消费补贴品类能否增加适老化产品？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：国内部分城市的消费补贴都包含适老化产品，如电动轮椅、制氧机、护理床等，洛阳2025年的消费补贴品类能否增加适老化产品？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：国内部分城市的消费补贴都包含适老化产品，如电动轮椅、制氧机、护理床等，洛阳2025年的消费补贴品类能否增加适老化产品？
市民政局回复：根据国家关于适老化产品的消费补贴政策，该项内容由省级统一实施，目前省民政厅正在制定2025年消费品以旧换新老年人家庭适老化改造工作方案，届时市级将根据省民政厅的方案实施。
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