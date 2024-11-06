在洛阳如何办理居住权？具体流程来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在哪里可以办理房产居住权？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在哪里可以办理房产居住权？

市不动产登记中心回复：居住权办理在洛阳市民之家一楼。应由居住权合同的双方当事人共同申请，提交申请人身份证明、不动产权证书(房屋所有权证、土地使用权证)以及居住权合同(E区窗口有合同)。

注意：设立居住权的不动产，房屋登记用途需为住宅。居住权人为自然人，申请居住权的不动产应无查封、无预告等限制情形，如有抵押需抵押权人同意。

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