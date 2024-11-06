公积金账户封存，是否影响还款？洛阳市住房公积金管理中心回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：因工作原因，公积金账户封存，是否影响正常还款？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：因工作原因，公积金账户封存，是否影响正常还款？

市住房公积金管理中心回复：公积金贷款正常还款过程中，如果因为单位变动造成公积金账户封存的，不影响公积金贷款正常还款。根据《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法》洛管委会〔2020〕3号文件，“第二十四条借款人自受委托银行扣款之日起应当按照借款合同约定的还款日，提前将每月应还贷款本息存入约定的还款账户，以备银行扣划。

建议您及时关注个人的住房公积金账户及贷款还款账户情况，保证在约定还款日前将应还贷款本息存入还款账户，避免因公积金贷款逾期还款造成不良征信后果。

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