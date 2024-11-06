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最新进展！洛阳老城区邙山体育公园问题已解决
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2025.02.26 11:17
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　　前不久，洛报融媒报道了洛阳市老城区邙山体育公园的体育设施设备损坏严重一事，受得相关部门高度重视。记者25日获悉，群众反映的这一问题已得到妥善解决。

　　当天，记者再次来到邙山体育公园，看到在这里锻炼身体的居民明显多了起来。“损坏的设施都修好了，安全隐患消除了，我们当然想来这里玩一玩。”一位市民说。

　　记者在现场看到，这里原来损坏的足球场、篮球场防护网，已得到修复。损坏的篮球板、篮球筐也已换成了新的，另外这里还安装了腰背按摩器、太空漫步机等健身器材。

　　“原来不少体育设施设备都坏了，孩子跑来跑去，总担心安全问题，现在放心了。”一名居民说。还有居民表示，以前乒乓球台数量少，台面也是破损的，体验感很差，满足不了大家的需求，现在增添了新乒乓球台，大家都很高兴。

　　老城区市政园林和环卫服务中心相关工作人员说，他们接到群众反映的问题后高度重视，制定了整改提升方案，定制了防护网。前几天，防护网到货后，他们立即对43处、近百平方米破损的防护网进行了更换，同时添置了多套健身器材，方便市民在此健身。

　　该工作人员表示，他们会加大巡逻频次，做好日常保洁与管理工作，加强对健身设施设备的保养维护，引导广大群众爱惜体育设施设备，科学健身。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图）

　　>>>邙山体育公园设施设备损坏严重？相关部门：将整体翻新提升
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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