昨日，洛阳市文化遗产保护传承工作专班会议召开，深入学习贯彻习近平总书记对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出的重要指示精神，落实中央部署和省委、市委工作要求，听取2024年度全市文化遗产保护传承工作开展情况，研究部署今年重点工作。

昨日，洛阳市文化遗产保护传承工作专班会议召开，深入学习贯彻习近平总书记对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出的重要指示精神，落实中央部署和省委、市委工作要求，听取2024年度全市文化遗产保护传承工作开展情况，研究部署今年重点工作。

市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。她强调，要提高政治站位，深入学习贯彻习近平文化思想，始终坚持保护第一，高质高效做好“四普”工作，建立健全保护传承制度体系，全面构建文化遗产大保护格局。要深化研究阐释，聚焦“中华文明探源工程”“夏文化研究”“考古中国”等重大课题，持续开展考古发掘研究，加快推进二里头遗址和万里茶道申遗，高质量办好“世界古都论坛”，进一步提升河洛文化国内外影响力。要聚焦活化利用，坚持以数字化赋能文化遗产保护传承，创新打造文化遗产新业态，加强文化遗产志愿者培训，推进河洛文化生态保护实验区建设，深化文化文物单位管理运营机制改革，在守正创新中推动文化旅游融合发展。要强化组织领导，扛牢政治责任，找准职责定位，形成工作合力，常态化开展新闻宣传，营造守护文化瑰宝的浓厚社会氛围，推动全市文化遗产保护传承工作再上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王林艳)