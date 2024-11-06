铆足干劲攻坚一季度 狠抓落实确保“开门红”

昨日，市委常委、常务副市长潘开名深入伊川县部分重点企业和产业园区，调研一季度“开门红”工作。

昨日，市委常委、常务副市长潘开名深入伊川县部分重点企业和产业园区，调研一季度“开门红”工作。

一季度是全年经济的风向标，也是政策实施、资金下达、项目启动的重要时段。潘开名先后走进宇信新材料、利尔功能新材料、安耐克高温材料、尚兴新材料、郑州三磨所等企业生产一线，详细了解企业生产经营、产品研发和项目建设等情况，并与企业负责人深入交流，了解企业诉求。他强调，企业要坚定发展信心，抢抓政策机遇，提升创新能力，积极拓展国内外市场，加快“拳头产品”迭代升级，全力以赴稳订单、扩产能、拓销路，奋力冲刺一季度“开门红”。各级各有关部门要强化服务意识，紧紧围绕企业发展和项目建设需要，强化要素保障，落实惠企政策，打造一流营商环境，确保全市经济社会发展开好局、起好步。

潘开名还到新联合园区管理服务有限公司、中原表面处理循环经济产业园等地，调研产业园区建设运营工作。他强调，要聚焦构建完整产业链，明晰产业定位、细分行业领域、优化空间布局、强化要素保障，不断提升产业集聚度和竞争力。要创新招商引资模式，瞄准重点企业和产业链上下游精准招商，努力构建“上下楼就是上下游、产业园就是产业链”的产业生态，不断塑造发展新动能新优势。

仝宇鹏等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)