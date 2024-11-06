洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

铆足干劲攻坚一季度 狠抓落实确保“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.26 08:23
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，市委常委、常务副市长潘开名深入伊川县部分重点企业和产业园区，调研一季度“开门红”工作。

　　一季度是全年经济的风向标，也是政策实施、资金下达、项目启动的重要时段。潘开名先后走进宇信新材料、利尔功能新材料、安耐克高温材料、尚兴新材料、郑州三磨所等企业生产一线，详细了解企业生产经营、产品研发和项目建设等情况，并与企业负责人深入交流，了解企业诉求。他强调，企业要坚定发展信心，抢抓政策机遇，提升创新能力，积极拓展国内外市场，加快“拳头产品”迭代升级，全力以赴稳订单、扩产能、拓销路，奋力冲刺一季度“开门红”。各级各有关部门要强化服务意识，紧紧围绕企业发展和项目建设需要，强化要素保障，落实惠企政策，打造一流营商环境，确保全市经济社会发展开好局、起好步。

　　潘开名还到新联合园区管理服务有限公司、中原表面处理循环经济产业园等地，调研产业园区建设运营工作。他强调，要聚焦构建完整产业链，明晰产业定位、细分行业领域、优化空间布局、强化要素保障，不断提升产业集聚度和竞争力。要创新招商引资模式，瞄准重点企业和产业链上下游精准招商，努力构建“上下楼就是上下游、产业园就是产业链”的产业生态，不断塑造发展新动能新优势。

　　仝宇鹏等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到洛宁县、宜阳县调研基层治...
  • 详解来了！洛阳出台配售型保障性...
  • 竞技体育和全民健身齐飞！洛阳今...
  • “历史新高+开门红”！洛阳矿业巨...
  • 从幕后走向台前 洛阳两家服务外包...
  • 祝贺！洛阳体操选手夺得世界杯金牌
  • “乱穿衣模式”启动！洛阳本周末有雨
  • 济新高速公路项目加紧推进
  • 一国家重点研发计划项目在洛启动
  • 李寒冰：熔古铸今 青铜生辉（河洛...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    早春遇梧叶

    周末隋唐 花好春浓

    喜迎嘉宾

    春的气息
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605