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从幕后走向台前 洛阳两家服务外包企业助力《哪吒2》创下票房奇迹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.26 08:22
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《哪吒之魔童闹海》票房破100亿元海报(资料图片)

　　编者按

　　国产动画电影《哪吒之魔童闹海》以破竹之势创下票房奇迹，洛阳多家动漫公司参与电影特效与角色制作，进一步叫响了“洛阳服务”品牌。今年的市政府工作报告提出，要高标准打造服务外包示范城市，加快建设内外贸一体化示范城市。今起，本报推出“‘洛阳服务’向新行”系列报道，展示我市服务外包产业向新力量，提升服务外包产业影响力。

　　随着《哪吒之魔童闹海》创下票房奇迹，我市两家承接该部动画制作的服务外包企业也迅速走红。这种承接外来服务的方式被称为服务外包。随着经济多元化发展，服务外包产业已成为城市经济发展的新引擎。

　　我市服务外包产业发展如何？怎么实现破圈？记者进行探访。

　　“洛阳服务”破圈，参与《哪吒之魔童闹海》制作

　　“制作两分钟的‘戏份’，需近一年的打磨，我们是被市场狠狠练过的。”近日，在省级服务外包示范园区洛阳863创智广场，谈及《哪吒之魔童闹海》的制作过程，洛阳一诺文化发展有限公司总经理王丽歌感慨地说，团队负责的哪吒和申正道打斗镜头中，仅某个0.1秒的水滴特写就迭代了12版。

　　作为典型的服务外包企业，成立于2016年的洛阳一诺文化，已先后承接了《姜子牙》《熊出没》《超级飞侠》等多部国漫的特效制作，2019年还曾参与制作《哪吒之魔童降世》。此外，企业还承接了国内知名动漫、游戏的制作，如《王者荣耀》《诛仙》等热门游戏，以及《斗罗大陆》《斗破苍穹》等国产热门番剧。

　　与洛阳一诺文化有着同样承制经历的洛阳晶体动漫设计有限公司，在《哪吒之魔童闹海》中负责十几个角色的制作。凭借高质量产品，洛阳晶体动漫在业内积累了良好的口碑，并逐渐接触到了“中影年年”“上海幻维数码”“可可豆动画”及腾讯等国内头部动漫企业，动漫制作的道路越走越宽。

　　随着《哪吒之魔童闹海》创下票房奇迹，我市两家企业迅速走红，成为洛阳服务外包产业高质量发展道路上的新秀。“洛阳服务”力量陆续崛起，洛阳服务外包产业也实现了从“幕后支撑”到“台前引领”的转型升级。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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