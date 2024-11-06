一国家重点研发计划项目在洛启动

近日，记者从洛阳智能农业装备研究院有限公司获悉，由该企业牵头推进的“十四五”国家重点研发计划项目“粮食收储质量提升关键技术研究与产业化示范”在洛启动。

近日，记者从洛阳智能农业装备研究院有限公司获悉，由该企业牵头推进的“十四五”国家重点研发计划项目“粮食收储质量提升关键技术研究与产业化示范”在洛启动。

粮食安全是国家安全的重要基石，是经济发展和社会稳定的压舱石。在具体执行中，洛阳智能农业装备研究院有限公司作为牵头单位，将与浙江农林大学、浙江大学、中国农业科学院农产品加工研究所、杭州天冠科技有限公司等高校院所和企事业单位构建团队，建立完善项目实施组织管理制度，通过保障各课题及成员单位间紧密合作，激发创新活力，形成产学研用紧密结合的协同创新机制，确保目标顺利实现。

作为国家农机装备创新中心的重要组成部分，位于伊滨区的洛阳智能农业装备研究院有限公司自成立以来，围绕我国农机领域重大需求，不断汇聚领域创新资源、集聚高端人才，对标国际创新机构，积极开展高端农机产品及其制造技术的研究与产业孵化，通过打造农机领域原创科技策源中心、行业技术进步促进中心，持续引领我国农机装备产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张雨彤 张若含)

“粮食收储质量提升关键技术研究与产业化示范”项目

承载着科技创新引领粮食产业高质量发展的重大使命，旨在针对当前我国粮食收储运等环节存在的关键技术瓶颈，开展系统性技术攻关，集成构建粮食田间精准机收、仓储防霉保质、运输智能监管、残次粮食减控及高值化加工利用等粮食减损保质增效关键技术体系，并开展示范应用，实现相关成果产业化应用，为提升我国粮食产业整体竞争力和可持续发展能力提供强有力的科技支撑。