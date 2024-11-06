洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

一国家重点研发计划项目在洛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.26 08:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，记者从洛阳智能农业装备研究院有限公司获悉，由该企业牵头推进的“十四五”国家重点研发计划项目“粮食收储质量提升关键技术研究与产业化示范”在洛启动。

　　粮食安全是国家安全的重要基石，是经济发展和社会稳定的压舱石。在具体执行中，洛阳智能农业装备研究院有限公司作为牵头单位，将与浙江农林大学、浙江大学、中国农业科学院农产品加工研究所、杭州天冠科技有限公司等高校院所和企事业单位构建团队，建立完善项目实施组织管理制度，通过保障各课题及成员单位间紧密合作，激发创新活力，形成产学研用紧密结合的协同创新机制，确保目标顺利实现。

　　作为国家农机装备创新中心的重要组成部分，位于伊滨区的洛阳智能农业装备研究院有限公司自成立以来，围绕我国农机领域重大需求，不断汇聚领域创新资源、集聚高端人才，对标国际创新机构，积极开展高端农机产品及其制造技术的研究与产业孵化，通过打造农机领域原创科技策源中心、行业技术进步促进中心，持续引领我国农机装备产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张雨彤 张若含)

　　“粮食收储质量提升关键技术研究与产业化示范”项目

　 　承载着科技创新引领粮食产业高质量发展的重大使命，旨在针对当前我国粮食收储运等环节存在的关键技术瓶颈，开展系统性技术攻关，集成构建粮食田间精准机收、仓储防霉保质、运输智能监管、残次粮食减控及高值化加工利用等粮食减损保质增效关键技术体系，并开展示范应用，实现相关成果产业化应用，为提升我国粮食产业整体竞争力和可持续发展能力提供强有力的科技支撑。
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到洛宁县、宜阳县调研基层治...
  • 详解来了！洛阳出台配售型保障性...
  • 竞技体育和全民健身齐飞！洛阳今...
  • “历史新高+开门红”！洛阳矿业巨...
  • 从幕后走向台前 洛阳两家服务外包...
  • 祝贺！洛阳体操选手夺得世界杯金牌
  • “乱穿衣模式”启动！洛阳本周末有雨
  • 济新高速公路项目加紧推进
  • 一国家重点研发计划项目在洛启动
  • 李寒冰：熔古铸今 青铜生辉（河洛...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    早春遇梧叶

    周末隋唐 花好春浓

    喜迎嘉宾

    春的气息
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605