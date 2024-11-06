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让“洛阳味道”成为舌尖上的思维革新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.26 08:15
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　　24日至25日，市人大常委会主任李保国带队赴洛宁县故县镇及洛阳市第一高级中学，调研“洛阳味道”打造和校园餐工作情况。

　　在故县镇，李保国先后前往故县镇初级中学、邹氏豆腐店、故县镇政府等地，实地察看校园食堂就餐条件及“洛阳味道”打造成效。随后，李保国主持召开座谈会，认真听取相关人员关于打造“洛阳味道”及校园餐品质提升的意见建议。在洛阳市第一高级中学食堂，李保国深入察看各窗口售卖菜品，详细了解食材采购、菜品质量和价格等情况。

　　李保国强调，要将“洛阳味道”全方位融入生活场景，推动“洛阳味道”进家庭、进校园、进机关、进景区、进酒店，倡导在各类食堂开设“洛阳味道”美食窗口，支持景区周边打造“洛阳味道”品牌示范店，鼓励县区、景区开设“洛阳味道”美食体验区，多场景联动、全链条布局，推动“洛阳味道”影响力持续提升。要通过打造“洛阳味道”推动学生体质与思维双向提升，将健康营养知识、美食品鉴制作等融入学科教育，引导学生在制作和品尝美味中培养健康饮食思维，提升科学认知水平和探索思考能力，实现以食强体、以食启智的长效目标。要推动饮食习惯从“吃饱”到“吃好”、从“简单粗放”到“精致科学”转变，以传统饮食创造性转化、创新性发展为主线，将菜品传承创新的过程变为观念更新、思维焕新的过程，助力大众饮食习惯向好向优转型。要让美食成为观念更新的载体，通过打造“洛阳味道”引领带动干部群众思维理念更新，切实把“舌尖体验”转化为“思维革新”，进一步转化为发展动能，实现做优一道菜、带火一座城、滋养几代人、福泽千万家。

　　市人大常委会副主任李书杰等参加调研。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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