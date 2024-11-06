本网系列报道持续引发“头脑风暴” 洛阳抢抓人工智能新赛道风潮正起

一叶知秋。环视当下之洛阳，DeepSeek引发的转型“风正劲”。自2月14日以来，洛阳日报及旗下新媒体平台刊发洛阳两会热议DeepSeek系列报道后，全市上下敏锐捕捉人工智能趋势性、重塑性变革，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，抢抓城市发展新赛道、新机遇。

洛阳昇腾人工智能实验室

闪烁指示灯此起彼伏，黑色服务器低沉蜂鸣。

昨日，走进洛阳昇腾人工智能实验室，DeepSeek模型升级进入最后冲刺阶段。

“经过前期调试，硬件已经符合部署要求，预计26日正式植入DeepSeek大模型。”实验室相关负责人说。

一叶知秋。环视当下之洛阳，DeepSeek引发的转型“风正劲”。自2月14日以来，洛阳日报及旗下新媒体平台刊发洛阳两会热议DeepSeek系列报道后，全市上下敏锐捕捉人工智能趋势性、重塑性变革，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，抢抓城市发展新赛道、新机遇。



中航光电应用DeepSeek上线“光电AI”

产业逐风 变“技术红利”为“发展红利”

“投喂”企业内部文件，DeepSeek变身为有问必答的“百事通”。这样的“AI助手”，在中航光电成为现实。

近日，中航光电通过部署DeepSeek等大模型，正式上线“光电AI”，助力企业管理、生产效率跃升。

向着新技术的风口而行，也体现在产销一线。面对DeepSeek带来的一体机等需求井喷，中航光电在新媒体平台突出展示了机柜和板载数据交换等四款产品，抢抓数据中心建设市场新机遇。

“正如系列报道所言，改革创新、逐‘风’而行，路虽远，却能‘后来居上’甚至‘一路领先’。对城市而言如此，对企业而言亦然。”中航光电相关负责人说。

未来，中航光电将积极竞逐人工智能新赛道，既拓展大模型应用，赋能企业效率变革，也聚焦大模型硬件需求，在高速互连、功率传输、液冷散热等核心领域取得更多突破性成果，把“技术红利”转变为扎扎实实的“发展红利”。