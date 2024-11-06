洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳新增69家省级专精特新中小企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.26 08:12
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　记者从市工信局获悉，2024年度第二批省级专精特新中小企业认定名单日前发布，我市69家企业通过认定。至此全市累计培育436家省级及以上专精特新中小企业，成功实现数量“两年翻一番”。

　　其中，洛阳LYC汽车轴承科技有限公司系我市乃至省内唯一的轮毂轴承生产企业。该公司近年抢抓新能源汽车产业快速发展机遇，致力打造国内工序最齐全、自动化程度最高、生产节拍最快的轮毂轴承生产线，每15秒即可下线一套新能源汽车轮毂轴承。目前，企业产销两旺，不断冲刺营收新高。

　　洛阳双瑞防腐工程技术公司是中船重工双瑞科技控股有限公司旗下的国有高科技产业公司，深耕涂料制造领域24年，拥有中西部地区最大的防腐涂料生产基地，在海洋工程重防腐涂料和高性能环保涂料等方面居国内同行业领先地位。近年，企业营业收入增长率和净利润增长率屡创历史新高。

　　洛阳电牛新动力科技有限公司深度“掘金”动力电池梯次利用市场，围绕新能源客车电池梯次利用，积极开展关键技术研发和市场拓展。其重点研发的标准锂电池模组、消防应急备用电源、房车电源、AGV特种电源等，已应用于多个国家重点项目。

　　近年，我市持续实施专精特新企业培育工程，专精特新企业保持健康发展良好势头，涌现一批创新能力强、特色突出、在国内细分市场占有优势地位的行业“配套专家”“单打冠军”和“行业小巨人”。目前，全市已累计培育国家级专精特新“小巨人”企业56家、省级专精特新中小企业380家、创新型中小企业1269家，构建了从孵化培育、高速成长到发展壮大的全周期梯次培育体系。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵玉婷）

　　相关链接

　　专精特新中小企业

　　专精特新中小企业是指具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征的中小企业，是推动产业转型升级、提升产业链供应链现代化水平的重要力量。此次我市上榜企业是全市积极打造五大先进制造业集群17条优势产业链中的优秀代表，涵盖先进装备制造、人工智能、新能源等多个领域。 (陈曦)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到洛宁县、宜阳县调研基层治...
  • 详解来了！洛阳出台配售型保障性...
  • 竞技体育和全民健身齐飞！洛阳今...
  • “历史新高+开门红”！洛阳矿业巨...
  • 从幕后走向台前 洛阳两家服务外包...
  • 祝贺！洛阳体操选手夺得世界杯金牌
  • “乱穿衣模式”启动！洛阳本周末有雨
  • 济新高速公路项目加紧推进
  • 一国家重点研发计划项目在洛启动
  • 李寒冰：熔古铸今 青铜生辉（河洛...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    早春遇梧叶

    周末隋唐 花好春浓

    喜迎嘉宾

    春的气息
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605