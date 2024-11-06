洛阳新增69家省级专精特新中小企业

记者从市工信局获悉，2024年度第二批省级专精特新中小企业认定名单日前发布，我市69家企业通过认定。至此全市累计培育436家省级及以上专精特新中小企业，成功实现数量“两年翻一番”。

记者从市工信局获悉，2024年度第二批省级专精特新中小企业认定名单日前发布，我市69家企业通过认定。至此全市累计培育436家省级及以上专精特新中小企业，成功实现数量“两年翻一番”。

其中，洛阳LYC汽车轴承科技有限公司系我市乃至省内唯一的轮毂轴承生产企业。该公司近年抢抓新能源汽车产业快速发展机遇，致力打造国内工序最齐全、自动化程度最高、生产节拍最快的轮毂轴承生产线，每15秒即可下线一套新能源汽车轮毂轴承。目前，企业产销两旺，不断冲刺营收新高。

洛阳双瑞防腐工程技术公司是中船重工双瑞科技控股有限公司旗下的国有高科技产业公司，深耕涂料制造领域24年，拥有中西部地区最大的防腐涂料生产基地，在海洋工程重防腐涂料和高性能环保涂料等方面居国内同行业领先地位。近年，企业营业收入增长率和净利润增长率屡创历史新高。

洛阳电牛新动力科技有限公司深度“掘金”动力电池梯次利用市场，围绕新能源客车电池梯次利用，积极开展关键技术研发和市场拓展。其重点研发的标准锂电池模组、消防应急备用电源、房车电源、AGV特种电源等，已应用于多个国家重点项目。

近年，我市持续实施专精特新企业培育工程，专精特新企业保持健康发展良好势头，涌现一批创新能力强、特色突出、在国内细分市场占有优势地位的行业“配套专家”“单打冠军”和“行业小巨人”。目前，全市已累计培育国家级专精特新“小巨人”企业56家、省级专精特新中小企业380家、创新型中小企业1269家，构建了从孵化培育、高速成长到发展壮大的全周期梯次培育体系。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵玉婷）

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专精特新中小企业

专精特新中小企业是指具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征的中小企业，是推动产业转型升级、提升产业链供应链现代化水平的重要力量。此次我市上榜企业是全市积极打造五大先进制造业集群17条优势产业链中的优秀代表，涵盖先进装备制造、人工智能、新能源等多个领域。 (陈曦)