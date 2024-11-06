天下苦秦久矣，陈胜、吴广起义后，各地豪杰并起。赵、燕、齐、魏、韩等国纷纷复国。楚国贵族项梁、项羽叔侄起兵于吴地。听闻陈胜死讯，他们复立楚怀王孙熊心为楚王，仍称怀王。项梁派兵与章邯大战于雍丘，大破秦军。

天下苦秦久矣，陈胜、吴广起义后，各地豪杰并起。赵、燕、齐、魏、韩等国纷纷复国。楚国贵族项梁、项羽叔侄起兵于吴地。听闻陈胜死讯，他们复立楚怀王孙熊心为楚王，仍称怀王。项梁派兵与章邯大战于雍丘，大破秦军。至此，由骊山刑徒组成的秦军基本覆灭。秦二世命各地秦军支援章邯，章邯率此劲旅大败楚军于定陶，项梁战死。刘邦原是沛县泗水亭长，当项梁在吴地起兵时，刘邦在沛县官吏萧何、曹参的帮助下，杀沛县令，起兵反秦，称沛公。项梁死后，楚怀王与诸将约定，“先入关中者王之”。楚怀王的大臣们认为，项羽为人残暴，刘邦则较为宽仁，可派刘邦入关。楚怀王遂命刘邦西入秦地以平定关中。于是，一场逐鹿中原的大戏，在洛阳拉开帷幕。

河南王申阳

章邯无疑是秦帝国后期最杰出的将军。他在短短两个月时间里，集中兵力逐一消灭张楚军主力各部，结束了仅仅存在六个月的张楚政权，接着又诛杀楚国主帅项梁。一度陷于灭亡危机的秦帝国政权，因章邯的胜利而得到挽救；战国以来秦军战无不胜的军威，也因章邯的胜利而得以重振。秦帝国生死存亡的命运，在军事上完全系于章邯一身。项梁既死，章邯认为楚地已平定，便率近30万秦军渡过黄河，进攻赵、燕。同时，秦将王离率20万边防军南下。两支秦军在邯郸大破赵军，将赵王歇围困于巨鹿。

赵王歇向楚怀王熊心求救。熊心任命宋义为上将、项羽为次将，率5万楚军救援赵国。与此同时，刘邦率军西征。章邯命令大将杨熊以荥阳、洛阳为中心，固守三川郡。刘邦绕开荥阳，攻占颍川(今河南省禹州市)、阳城(今河南省登封市)，攻克洛阳东南的轘辕关，兵临洛阳城下。然而，秦军夺回轘辕关，刘邦在尸乡沟兵败，退入缑氏山中。此时，张良带领韩国军队重新夺回轘辕关，救出刘邦。刘邦、张良率军绕洛阳城西而行。

宋义军抵漳水后，停留46天不进攻，赵国危在旦夕。项羽斩杀宋义，率军渡过漳水，破釜沉舟，与秦军在巨鹿大战。楚军猛攻王离部队，以一当十，喊声震天。当时，前来救赵的义军有十几支，都作壁上观。见楚军如此勇猛，各诸侯军无不惊惧。项羽大破王离军，斩杀秦军20余万。章邯率领秦军残部退往洹水。诸侯纷纷归附项羽，项羽号称诸侯上将军。此时为公元前207年年初。

当年五月，章邯的失败已成定局，项羽担心章邯从三川郡退往洛阳，便命令申阳引军南下夺取三川郡。申阳率领几千人的精锐部队从孟津渡过黄河，奇袭洛阳，秦军溃败。洛阳被攻破后，三川民众争相归附，申阳率军乘胜攻克荥阳等三川郡所属各县。秦帝国失去三川郡后，章邯所率秦军已无西归之路。

七月，项羽向章邯发动进攻，在漳南大破秦军，章邯于是投降楚军。同月，刘邦夺取南阳郡，兵锋直指武关(今陕西省商县东)。

八月，赵高逼秦二世自杀，拥立子婴继位，贬号为秦王。五日后，子婴诛杀赵高，夷其三族。九月，刘邦在蓝田关击破秦军。

公元前207年十月(秦历以十月为岁首)，项羽率领40万大军及秦降卒20余万，号称百万，到达三川郡，申阳在黄河岸边迎接项羽进入洛阳。当月，秦王子婴向刘邦投降，秦朝灭亡。十一月，项羽引兵西进，至新安县城南，随行的秦国降卒相约到函谷关谋反，项羽大怒，将20余万降卒坑杀，随后引军向函谷关进发。

刘邦派人拒守函谷关，项羽攻破函谷关后，屠戮咸阳，杀秦王子婴。

公元前206年，项羽尊熊心为义帝，自立为西楚霸王，封刘邦为汉王，定都南郑(今陕西省汉中市)。封申阳为河南王，定都洛阳。

霸王身死国灭

公元前206年四月，汉军退出关中，前往南郑就国。为了麻痹项羽，以示自己没有再入关中的打算，在撤离途中，刘邦接受了张良的建议，下令烧毁了由汉中通往关中的所有栈道。当月，项羽及各诸侯王皆前往各自封国。

七月，齐国贵族田荣因未被封王而起兵反楚。他先后赶走齐王田都，杀掉胶东王田市，自立为齐王。随即他又联合彭越击杀济北王田安，并占据三齐之地。项羽率兵攻打田荣。由此，楚汉逐鹿中原的大幕正式拉开。

刘邦听从萧何的建议，拜韩信为大将。八月，韩信“明修栈道，暗度陈仓”，指挥训练有素、士气高昂的汉军大举东征。雍王章邯仓皇迎敌，连战失利，于是退守废丘(今陕西省兴平市东南)，负隅顽抗。汉军久攻不下，留下部分兵力围城，主力绕道前进，直指咸阳。塞王司马欣、翟王董翳皆投降。10个月之后，汉军引渭水灌废丘城。城破，章邯自刎，一代名将就此陨灭。

公元前205年十月，项羽密令九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖击杀义帝。张良劝说刘邦兵出函谷关，与项羽争夺天下。刘邦率军东征，兵临洛阳，河南王申阳不战而降，刘邦设置河南郡，以洛阳为郡治。此后，洛阳成为刘邦逐鹿中原的根据地。

占领洛阳后，刘邦立即任命韩襄王孙韩信为韩太尉，攻占韩国故土，后封其为韩王。西魏王魏豹望风迎降，殷王司马卬被俘。汉王在很短时间内平定了中原、河东的广大地区，并将占领区改为郡县，直接加以控制。汉军进据洛阳、荥阳等前线要地，逼近楚国边境，准备攻打楚国。

三月，刘邦到达洛阳新城(今伊川县城西)，采纳三老(官名，掌一乡之教化)董公“顺德者昌，逆德者亡”“兵出无名，事故不成”“明其为贼，敌乃可服”的建议，郑重其事地为义帝发丧，三军缟素，遍告诸侯，号召共同讨伐项羽，为义帝复仇。刘邦本就是善于逢场作戏之人，“袒而大哭，哀临三日”，一把鼻涕一把眼泪，歌颂义帝的恩德，诉说自己的冤屈，控诉项羽的恣肆残暴，倒也感染了不少人，起到了一定的宣传作用。

项羽决心先加强攻势，速战速决解决田荣，平定齐国，再抽身对付刘邦。他亲自率领精锐部队，大破齐军，齐王田荣被杀。项羽另立田假为齐王。田荣之弟田横，拥立田荣之子田广为齐王，赶走田假。项羽回过头来攻打田横，战事一时陷入胶着状态。

刘邦亲率大军伐楚，楚汉彭城之战爆发，刘邦先胜后败，差点全军覆没，逃到荥阳，各路残兵败将纷纷前来会合，所幸重要将领并无损失，萧何也尽力征发新兵补充前线，汉军渐渐恢复元气。

此后数年中，楚、汉在荥阳、成皋一线相持，韩信则率大军平定代、燕、赵、齐等地。公元前203年八月，楚汉议和，以鸿沟为界，中分天下，鸿沟以西属汉，以东属楚。九月，项羽引兵东归，刘邦按照张良、陈平的计策，派兵追击。公元前202年年初，楚军先在固陵(今河南省周口市淮阳区)战败，又在垓下再次失利，项羽兵败，自刎于乌江，楚国灭亡。

刘邦南宫论“三杰”

公元前202年正月，楚国灭亡后，诸侯及将相们共同尊汉王刘邦为皇帝，即汉高祖。当年二月，汉高祖宣布以洛阳为都城，诸侯都上表称臣归从于汉高祖。

一日，汉高祖在洛阳南宫设酒庆功。汉高祖说：“列侯和各位将领，你们不能瞒我，都要说真心话。我之所以能取得天下，原因是什么呢？项羽之所以失去天下，又是因为什么呢？”高起、王陵回答：“陛下傲慢且好侮辱别人，项羽仁厚且爱护别人。可是陛下派人攻打城池夺取土地，所攻下和降服的地方就分封给人们，与天下人同享利益。而项羽却妒贤嫉能，有功的就嫉妒人家，有才能的就怀疑人家，打了胜仗不给人家授功，夺得了土地不给人家好处，这就是他失去天下的原因。”汉高祖说：“你们只知其一，不知其二。要说运筹帷幄之中，决胜千里之外，我比不上张良；镇守国家，安抚百姓，供给粮饷，保证运粮道路不被阻断，我比不上萧何；统率百万大军，战则必胜，攻则必取，我比不上韩信。这三个人都是人中的俊杰，我却能够任用他们，这就是我能够取得天下的原因所在。项羽虽然有一位范增却不重用，这就是他被我打败的原因。”

南宫是西汉洛阳城内的主要宫殿，位于城的南部，南北长约1300米，东西宽约1000米。洛阳北宫在南宫以北略偏西。《括地志》记载，秦时洛阳城已有南北宫。实际上，南宫、北宫始建于周代的成周城。秦、西汉时可能有过修缮，但重点使用的是南宫。东汉在继续使用南宫的同时，又重修了北宫。

刘邦所论的“三杰”，萧何是刘邦的同乡，最早跟随刘邦，后来成为西汉帝国的宰相。张良是韩国贵族，出生于河洛地区，传说他在谷城山(今孟津区横水镇)受到过黄石公的教诲。他曾派人在博浪沙刺杀秦始皇，未能成功，四处流亡，后来追随刘邦，多出奇谋，被封为留侯。韩信，淮阴人，初属项羽，后归刘邦，是继孙武、白起之后最为卓越的将领，率军出陈仓、定三秦、破代、灭赵、降燕、伐齐，直至垓下全歼楚军，无一败绩，天下莫敢与之相争。楚汉战争中，他被封为齐王，刘邦称帝后，他被封为楚王。（郑贞富）