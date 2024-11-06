数字赋能农业现代化 洛阳移动谱写乡村振兴新篇章

从“看天吃饭”到“知天而作”，从“提篮叫卖”到“云端交易”，洛阳移动的实践印证着：数字技术正在重构传统农业的价值链条。当5G基站建在田间地头、数据中心连着大棚果园、手机屏幕成为新农具，这场静悄悄的农业革命，不仅改写着千年农耕文明的面貌，更昭示着乡村振兴的无限可能。

从“看天吃饭”到“知天而作”，从“提篮叫卖”到“云端交易”，洛阳移动的实践印证着：数字技术正在重构传统农业的价值链条。当5G基站建在田间地头、数据中心连着大棚果园、手机屏幕成为新农具，这场静悄悄的农业革命，不仅改写着千年农耕文明的面貌，更昭示着乡村振兴的无限可能。

2025年中央一号文件明确提出“推进智慧农业发展，促进数字技术与农业农村深度融合”，在此背景下，洛阳移动以科技创新践行央企担当，通过搭建数字农业平台、构建智慧农业生态、创新助农服务模式，在河洛大地上书写着“数字惠农、科技兴农、信息助农”的生动实践。

数字平台破局农产品流通：让山货出深山

在洛宁县供销社的数字化指挥中心，大屏上跳动着实时交易数据：上戈苹果24小时订单突破1000单，金珠沙梨通过直播带货销往长三角地区，猴头核桃加工厂正根据电商预售数据调整生产计划……这个由洛阳移动搭建的“数字供销惠农服务平台”，整合了农产品溯源、电商销售、物流调度等八大功能模块，让曾经“藏在深山无人识”的优质农产品，通过数字翅膀飞向全国餐桌。

“过去苹果丰收却愁销路，现在通过平台的大数据分析，我们能精准对接北上广深高端商超，合作社农户年均增收1.2万元。”洛宁现代农业产业园负责人感慨道。

洛宁兴华镇新庄村，双孢菇的种植通过数字平台，让种植、采摘、销售全链条进一步智能化，在提高产品品质的同时，品控溯源功能打造了叫得响的双孢菇品牌。

智慧农业重塑生产模式：红土地里的数字革命

位于汝阳县内埠镇红薯现代农业产业园，田间物联网设备实时采集土壤墒情，无人机航拍影像自动比对长势，区块链技术记录着每个地块的施肥记录。洛阳移动打造的数字乡村大数据平台，将分散的农业生产数据转化为可视化决策图谱：通过分析近年气象数据与产量关联性，为18个合作社提供差异化种植建议；依托设备联动系统，实现5000余台智能灌溉设备远程控制，节水效率提升40%。

数字赋能传统种植，汝阳红薯入选红薯的名气越来越大，每公斤鲜薯销售价格平均提高0.8元，2023年，全县红薯产业综合年产值超过15亿元，一个个小红薯正在“串珠成链”，托起百姓增收致富的“甜蜜梦”。

更令人瞩目的是在甜瓜主产区蔡店乡，5G智慧种植平台让传统大棚变身“数字工厂”：传感器自动调节水肥光热，AI系统识别病虫害准确率达95%，每茬种植周期缩短12天。甜瓜小哥马明盼算过细账：“以前5个人管3个棚，现在手机能管10个棚，每年省下人工费6万多，甜瓜糖度稳定在14%以上。”

信息消费下乡：激活乡村振兴新动能

在“数字技术兴农”战略指引下，洛阳移动构建起“1+3+N”助农服务体系：1个县域数字中台，覆盖生产管理、乡村治理、惠民服务3大领域，衍生出N个创新应用场景。在汝阳县三屯镇，村民通过“云上村务”小程序参与民主议事；在孟津区送庄镇，VR云游览带动休闲农业游客量增长130%；在偃师缑氏镇，移动支付覆盖率超90%，农村电商服务站实现“物流+金融+政务”一站式服务。

这种变革在消费端同样深刻。在洛宁县，洛阳移动与洛宁县供销合作社联合打造的数字供销惠农服务站。“我们采购老乡的土特产，摆在洛宁移动公司所有营业厅里卖，客户消费还有优惠补贴”，洛宁县供销社党组书记、理事会主任王子栋介绍，“自从供销社联合洛宁移动打造数字供销惠农服务站以来，不仅帮助当地农户解决了农产品‘卖难’的问题，供销社资金高效、安全流动，而且顾客得到了实惠，更重要的是密切了供销社与农户的联系”。

目前洛阳移动联合洛宁县供销社已建成服务站29家，其中中国移动自有厅店19家，展销木耳、香菇、苹果、南瓜、白菜、萝卜、玉米、蜂蜜、红薯粉条、西红柿、石磨面等土特农产品23种，开展联合活动52场，移动生活会员惠及当地农户56家，带动农特产品增收入数十万元。

政企协同创新：打造数字农业“洛阳模式”

在广袤的河洛大地上，乡村产业数智化工程已开启“加速模式”。近年来，洛阳移动以数智赋能，聚焦高标准农田、产业示范园区、生态农场、智慧林业等场景做好服务，面向各地产业园区、高标准农田示范区推广精准种植、智慧畜牧、智能农机等产品，持续打造5G智慧农业示范项目，当好乡村振兴科技帮手。

在新安县，洛阳移动深度融入新安县乡村振兴各环节，充分依托该县辣椒种植优势，与多方密切联动，综合运用5G、物联网、大数据等现代信息技术，紧紧围绕辣椒产业“建、种、管、收、加、储、销、服”各环节，精心打造5G数字辣椒示范基地，推动辣椒产业全链条数字化转型升级，托起乡村大产业，红动乡村新未来！

“以前这些地大多都是荒地，村民也没啥收入，现在有了5G辣椒基地，村民可以在这里工作，不仅有工资收入、每年的土地流转收入，年底还有相应的分红，一年下来不比出去打工少。”新安县铁门镇陈村村居民张会营说。

在洛宁县兴华镇新庄村，中国移动5G智慧农业+双孢菇种

植基地，处处都有智慧农业的“印记”，见证着洛阳移动服务人员的努力。河南景禾翔食用菌发展有限公司负责人远江涛最有发言权：“之前凭经验，现在靠5G。走进大棚里，处处是科技。”

5G物联网数据采集终端可自动采集、分析信息，让工作人员坐在生产指挥中心就可以实时看到各大棚温度、湿度以及二氧化碳含量信息，从而进行灵活调整，仅此一项，每年就可节约人工成本20多万元。这些成果的背后，是洛阳移动与地方政府深度协同的创新机制。

站在“十四五”规划中期的关键节点，洛阳移动正以5G、云计算、人工智能等新一代信息技术，持续破解农业生产效率低、农产品附加值不高、农村数字鸿沟大等深层难题。这种将通信技术优势与地域特色深度嫁接的模式，为中部地区数字乡村建设提供了可复制、可推广的“洛阳方案”。(河南日报记者 高雅 通讯员 沈会阳)