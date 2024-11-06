25日，市长徐衣显率队到西安交通大学拜访对接，围绕推进西交大二附院洛阳医院伊滨院区全面开诊、国家呼吸区域医疗中心建设运营、助力打造“健康洛阳”等事宜深入交流商谈。西安交通大学党委常委、副校长单智伟，党委常委、医学部党委书记陈腾及西交大二附院院长张蓬勃、副院长戴一等参加。

徐衣显到西交大拜访对接国家呼吸区域医疗中心建设等工作

深度融合高效推进区域医疗“国家队”品牌

引智赋能合作共建树立区域“医联体”标杆

25日，市长徐衣显率队到西安交通大学拜访对接，围绕推进西交大二附院洛阳医院伊滨院区全面开诊、国家呼吸区域医疗中心建设运营、助力打造“健康洛阳”等事宜深入交流商谈。西安交通大学党委常委、副校长单智伟，党委常委、医学部党委书记陈腾及西交大二附院院长张蓬勃、副院长戴一等参加。

徐衣显代表市委市政府和洛阳人民向西安交通大学及西交大二附院倾力关心支持洛阳医疗卫生事业发展表示衷心感谢。他说，建设国家区域医疗中心，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，是党中央、国务院作出的重大战略部署，也是洛阳市落实“健康中国”战略、补齐医疗短板的重要民生工程。近年来，作为国家呼吸区域医疗中心项目的“输出医院”，西交大二附院站位国家战略，秉持专业精神，精心组建工作专班，派驻优秀专家团队，高水平开展疑难危重症病种核心技术攻关，实施了51项新技术，鼎力助推洛阳市中心医院呼吸科获批国家临床重点专科，彰显了医疗“国家队”的使命担当、高尚情怀，推动国家呼吸区域医疗中心建设迈出了关键步伐。目前，伊滨院区建设即将迎来开诊“大考”。希望西安交通大学及西交大二附院与洛阳市进一步一体协同，紧盯“三平移、三统一、一融合”建设目标，选派呼吸、消化等学科带头人，统筹谋划伊滨院区科室布局，驻点指导呼吸、皮肤、心血管、耳鼻喉等重点学科嫁接导入，联合开展高端人才培养、重大成果转化、新技术应用推广等工作，健全云交班、远程诊疗等“互联网+医疗”体系，加快医、教、研、防等同质化管理运行。洛阳市将努力强化服务保障，深化管理协同，搭建转化平台，携手打造区域医疗服务典范、健康惠民示范工程、校地院地合作标杆。

单智伟、陈腾等表示，洛阳市委市政府高度重视国家区域医疗中心建设，高站位谋划、高效率推进、高质量攻坚，奠定了良好的合作基础，也更加坚定了深化校地院地更广泛、更深入全面合作的信心决心。西安交通大学及西交大二附院将按照国家区域医疗中心建设标准和洛阳需求，进一步梳理学科资源、发挥比较优势、强化协同联动，创新医院托管、学科共建、专科协作等模式，加强紧密型医联体建设，改革运营体制机制，强化双向人才交流，让洛阳人民在家门口享受到国家级高水平医疗服务。同时积极发挥各自优势，在创新载体共建、新材料研发等领域开展更加务实合作。

近年来，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于医改工作的重要论述，坚持以人民健康为中心，成功落地呼吸、中医(脑病)、中医骨伤科等三个国家区域医疗中心。西交大二附院洛阳医院伊滨院区位于伊滨区立雪路与提驾庄街交叉口，规划有门诊楼、急诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱等功能用房，一期设置床位1000张，双方拟定于今年3月开启试运营，3月中旬全面开诊。

徐衣显还到历史文化体验博物馆、非遗展示馆等考察了特色博物馆建设运营等工作。

副市长王国辉等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)