洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显到西交大拜访对接国家呼吸区域医疗中心建设等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.25 22:30
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

徐衣显到西交大拜访对接国家呼吸区域医疗中心建设等工作
深度融合高效推进区域医疗“国家队”品牌
引智赋能合作共建树立区域“医联体”标杆

　　25日，市长徐衣显率队到西安交通大学拜访对接，围绕推进西交大二附院洛阳医院伊滨院区全面开诊、国家呼吸区域医疗中心建设运营、助力打造“健康洛阳”等事宜深入交流商谈。西安交通大学党委常委、副校长单智伟，党委常委、医学部党委书记陈腾及西交大二附院院长张蓬勃、副院长戴一等参加。

　　徐衣显代表市委市政府和洛阳人民向西安交通大学及西交大二附院倾力关心支持洛阳医疗卫生事业发展表示衷心感谢。他说，建设国家区域医疗中心，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，是党中央、国务院作出的重大战略部署，也是洛阳市落实“健康中国”战略、补齐医疗短板的重要民生工程。近年来，作为国家呼吸区域医疗中心项目的“输出医院”，西交大二附院站位国家战略，秉持专业精神，精心组建工作专班，派驻优秀专家团队，高水平开展疑难危重症病种核心技术攻关，实施了51项新技术，鼎力助推洛阳市中心医院呼吸科获批国家临床重点专科，彰显了医疗“国家队”的使命担当、高尚情怀，推动国家呼吸区域医疗中心建设迈出了关键步伐。目前，伊滨院区建设即将迎来开诊“大考”。希望西安交通大学及西交大二附院与洛阳市进一步一体协同，紧盯“三平移、三统一、一融合”建设目标，选派呼吸、消化等学科带头人，统筹谋划伊滨院区科室布局，驻点指导呼吸、皮肤、心血管、耳鼻喉等重点学科嫁接导入，联合开展高端人才培养、重大成果转化、新技术应用推广等工作，健全云交班、远程诊疗等“互联网+医疗”体系，加快医、教、研、防等同质化管理运行。洛阳市将努力强化服务保障，深化管理协同，搭建转化平台，携手打造区域医疗服务典范、健康惠民示范工程、校地院地合作标杆。

　　单智伟、陈腾等表示，洛阳市委市政府高度重视国家区域医疗中心建设，高站位谋划、高效率推进、高质量攻坚，奠定了良好的合作基础，也更加坚定了深化校地院地更广泛、更深入全面合作的信心决心。西安交通大学及西交大二附院将按照国家区域医疗中心建设标准和洛阳需求，进一步梳理学科资源、发挥比较优势、强化协同联动，创新医院托管、学科共建、专科协作等模式，加强紧密型医联体建设，改革运营体制机制，强化双向人才交流，让洛阳人民在家门口享受到国家级高水平医疗服务。同时积极发挥各自优势，在创新载体共建、新材料研发等领域开展更加务实合作。

　　近年来，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于医改工作的重要论述，坚持以人民健康为中心，成功落地呼吸、中医(脑病)、中医骨伤科等三个国家区域医疗中心。西交大二附院洛阳医院伊滨院区位于伊滨区立雪路与提驾庄街交叉口，规划有门诊楼、急诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱等功能用房，一期设置床位1000张，双方拟定于今年3月开启试运营，3月中旬全面开诊。

　　徐衣显还到历史文化体验博物馆、非遗展示馆等考察了特色博物馆建设运营等工作。

　　副市长王国辉等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • AI视频 | “吒儿”来洛阳啦，这次...
  • 更加注重功能品质 ——二论加快提...
  • @洛阳人，汽车置换更新补贴可以线...
  • 边逛街边运动！洛阳多家商场打造...
  • 老城区北大街社区：探索闭环治理...
  • 凯宾耐特：科技创新赋能 产品畅销...
  • 竞技体育和全民健身齐飞！洛阳今...
  • “历史新高+开门红”！洛阳矿业巨...
  • 贷款未结清 房产证上不能添加名字?
  • 《汉魏洛阳城考古发现和研究》出版
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春的气息

    周末隋唐 花好春浓

    喜迎嘉宾

    红梅花儿开
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605