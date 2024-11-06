江凌到洛宁县、宜阳县调研基层治理和县域城镇化工作

25日，市委书记江凌到洛宁县、宜阳县调研基层治理和县域城镇化工作，强调要统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，坚持党建引领基层高效能治理，着力做大做强县城，不断提高综合承载力，推进以县城为重要载体的城镇化建设取得更大成效。

江凌在洛宁县、宜阳县调研基层治理和县域城镇化工作时强调

坚持党建引领提升基层治理效能

着力做大做强县城提高综合承载力

25日，市委书记江凌到洛宁县、宜阳县调研基层治理和县域城镇化工作，强调要统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，坚持党建引领基层高效能治理，着力做大做强县城，不断提高综合承载力，推进以县城为重要载体的城镇化建设取得更大成效。

当日上午，江凌深入洛宁调研基层治理工作。在凤翼镇溪村，江凌走进乡里中心，详细了解基层党组织建设、矛盾纠纷化解等工作，指出要把基层治理作为基层党组织的首要任务，完善基层治理体系，健全矛盾纠纷多元化解机制，着力建设宜居宜业和美乡村；要以乡里中心为载体，丰富群众文化生活，让群众休闲有去处、精神有寄托。涧口乡高湾村盘活乡村资源，发展服装加工产业，带动群众在家门口就业。江凌给予肯定，指出要积极发展乡村特色产业，增强就业吸纳能力，让群众有活干、有钱赚。王范回族镇城西社区构建“党建引领、网格筑基、志愿协同”的治理格局，群众生活幸福和美。江凌详细了解网格化管理情况，指出要深化运用“党建+网格+大数据”等模式，压实基层网格员责任，广泛动员群众参与社区治理，完善问题发现收集办理和矛盾纠纷化解机制，着力提升精细化治理、精准化服务水平。

随后，江凌主持召开座谈会，听取洛宁县党建引领基层高效能治理有关情况汇报。他强调，坚持党建引领基层高效能治理，是维护政治安全社会安定人民安宁的迫切需要。要把高效能治理摆在基层党建工作的重中之重，切实把基层发展、基层服务和基层治理统筹起来、一体推进，深入细致梳理研究解决基层治理突出问题，着力走好新时代党的群众路线，健全村民自治机制和群众“三自”组织，让群众成为基层社会治理的主体，不断提升群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的能力，更加有效地促进发展、保障民生、化解风险、维护稳定。

当日下午，江凌到宜阳调研县域城镇化工作。在三乡镇弘义悦康汉山养老中心，江凌了解养老机构运营情况，指出要强化专业化运营，突出居家设计理念，丰富养老服务内容，让服务供给与老人需求更加协调适配。滨河体育公园依托洛河岸线布局了一批运动健身场地，江凌察看园林景观、功能布局情况，强调要把公益性服务与市场化运营结合起来，精准设置运动项目，推动体育公园可持续运行。在宜阳县中医院北院区，江凌察看项目建设情况，指出要立足宜阳特色优势，科学确定医院定位，实现医院高水平建设、可持续运营。在君河湾邻里中心，江凌察看社区公共服务提升情况，指出要持续提升公共服务水平，加快建设成熟社区，努力创造高品质生活。江凌还察看了格兰云天星级酒店建设项目。

随后，江凌主持召开座谈会，听取宜阳县域城镇化工作情况汇报。他强调，推进以县城为重要载体的城镇化建设，是党的二十大作出的重大部署。要聚焦做大做强县城，深入研究县域城镇化的重大问题，把握好县城与产业、县城与农村、县城与市区等关系，分析人口流向的趋势性变化，找准县城吸引人口集聚的有效举措，切实把工作谋在关键处、做在点子上。要把宜阳摆在“大市区”背景下来推进县城发展，把准卫星城定位，既善于借助中心城区资源，又发挥自身优势弥补中心城区功能短板，更好地为县域高质量发展蓄势赋能。要抓好关键工作，积极推动农业规模经营，加大产业精准招商力度，完善县城公共服务功能，不断提升综合承载能力。要加快构建现代化治理体系，深化城市管理体制机制改革，加快建设成熟社区，抓好社区精神文明建设，形成共建共治共享的基层治理新格局。

王军、王森、李新红等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)