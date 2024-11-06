洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌到洛宁县、宜阳县调研基层治理和县域城镇化工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.25 22:30
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

江凌在洛宁县、宜阳县调研基层治理和县域城镇化工作时强调
坚持党建引领提升基层治理效能
着力做大做强县城提高综合承载力

　　25日，市委书记江凌到洛宁县、宜阳县调研基层治理和县域城镇化工作，强调要统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，坚持党建引领基层高效能治理，着力做大做强县城，不断提高综合承载力，推进以县城为重要载体的城镇化建设取得更大成效。

　　当日上午，江凌深入洛宁调研基层治理工作。在凤翼镇溪村，江凌走进乡里中心，详细了解基层党组织建设、矛盾纠纷化解等工作，指出要把基层治理作为基层党组织的首要任务，完善基层治理体系，健全矛盾纠纷多元化解机制，着力建设宜居宜业和美乡村；要以乡里中心为载体，丰富群众文化生活，让群众休闲有去处、精神有寄托。涧口乡高湾村盘活乡村资源，发展服装加工产业，带动群众在家门口就业。江凌给予肯定，指出要积极发展乡村特色产业，增强就业吸纳能力，让群众有活干、有钱赚。王范回族镇城西社区构建“党建引领、网格筑基、志愿协同”的治理格局，群众生活幸福和美。江凌详细了解网格化管理情况，指出要深化运用“党建+网格+大数据”等模式，压实基层网格员责任，广泛动员群众参与社区治理，完善问题发现收集办理和矛盾纠纷化解机制，着力提升精细化治理、精准化服务水平。

　　随后，江凌主持召开座谈会，听取洛宁县党建引领基层高效能治理有关情况汇报。他强调，坚持党建引领基层高效能治理，是维护政治安全社会安定人民安宁的迫切需要。要把高效能治理摆在基层党建工作的重中之重，切实把基层发展、基层服务和基层治理统筹起来、一体推进，深入细致梳理研究解决基层治理突出问题，着力走好新时代党的群众路线，健全村民自治机制和群众“三自”组织，让群众成为基层社会治理的主体，不断提升群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的能力，更加有效地促进发展、保障民生、化解风险、维护稳定。

　　当日下午，江凌到宜阳调研县域城镇化工作。在三乡镇弘义悦康汉山养老中心，江凌了解养老机构运营情况，指出要强化专业化运营，突出居家设计理念，丰富养老服务内容，让服务供给与老人需求更加协调适配。滨河体育公园依托洛河岸线布局了一批运动健身场地，江凌察看园林景观、功能布局情况，强调要把公益性服务与市场化运营结合起来，精准设置运动项目，推动体育公园可持续运行。在宜阳县中医院北院区，江凌察看项目建设情况，指出要立足宜阳特色优势，科学确定医院定位，实现医院高水平建设、可持续运营。在君河湾邻里中心，江凌察看社区公共服务提升情况，指出要持续提升公共服务水平，加快建设成熟社区，努力创造高品质生活。江凌还察看了格兰云天星级酒店建设项目。

　　随后，江凌主持召开座谈会，听取宜阳县域城镇化工作情况汇报。他强调，推进以县城为重要载体的城镇化建设，是党的二十大作出的重大部署。要聚焦做大做强县城，深入研究县域城镇化的重大问题，把握好县城与产业、县城与农村、县城与市区等关系，分析人口流向的趋势性变化，找准县城吸引人口集聚的有效举措，切实把工作谋在关键处、做在点子上。要把宜阳摆在“大市区”背景下来推进县城发展，把准卫星城定位，既善于借助中心城区资源，又发挥自身优势弥补中心城区功能短板，更好地为县域高质量发展蓄势赋能。要抓好关键工作，积极推动农业规模经营，加大产业精准招商力度，完善县城公共服务功能，不断提升综合承载能力。要加快构建现代化治理体系，深化城市管理体制机制改革，加快建设成熟社区，抓好社区精神文明建设，形成共建共治共享的基层治理新格局。

　　王军、王森、李新红等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • AI视频 | “吒儿”来洛阳啦，这次...
  • 更加注重功能品质 ——二论加快提...
  • @洛阳人，汽车置换更新补贴可以线...
  • 边逛街边运动！洛阳多家商场打造...
  • 老城区北大街社区：探索闭环治理...
  • 凯宾耐特：科技创新赋能 产品畅销...
  • 竞技体育和全民健身齐飞！洛阳今...
  • “历史新高+开门红”！洛阳矿业巨...
  • 贷款未结清 房产证上不能添加名字?
  • 《汉魏洛阳城考古发现和研究》出版
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春的气息

    周末隋唐 花好春浓

    喜迎嘉宾

    红梅花儿开
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605