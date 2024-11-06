2025洛阳文旅促消费暨洛阳旅游年票粤港澳大湾区珠海站推介会圆满举行

洛韵珠辉联袂起，文旅协同绘新篇。2月25日，“穿越盛唐入梦洛阳”2025洛阳文旅促消费暨洛阳旅游年票粤港澳大湾区珠海站推介会在珠海市圆满举行。

洛韵珠辉联袂起，文旅协同绘新篇。2月25日，“穿越盛唐入梦洛阳”2025洛阳文旅促消费暨洛阳旅游年票粤港澳大湾区珠海站推介会在珠海市圆满举行。

本次推介会由洛阳市文化广电和旅游局主办，洛阳市文化旅游服务中心承办，旨在充分发挥洛阳旅游年票在洛阳文旅消费和文旅产业发展中的杠杆作用，扩大洛珠两地文旅交流，吸引更多游客“穿越”洛阳，触摸历史文脉，寻迹牡丹国色，畅享山水风光，沉浸式感受神都洛阳的风华万千。

穿越十三朝古都：洛阳向您发出千年邀约

本次推介会创意融合神都洛阳的古韵悠然。推介会门口，华丽的应天门样式拱门将“穿越”具象化，嘉宾踏入拱门即是“入城”，仿佛穿越到千年前的盛世大唐。

会场内，金楼玉阙、龙门佛光、马寺灵辉、国色天香等洛阳元素处处可见，令宾客恍若置身于神都的盛世画卷。

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”现场，洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊向大家深情推介洛阳，并诚邀珠海人民走进洛阳，共赴一场穿越盛唐的千年奇遇。

他表示，洛阳是十三朝古都、国务院首批公布的历史文化名城，这里不仅有龙门石窟的佛韵、白马寺的梵音、洛邑古城的繁华、明堂、天堂、应天门的璀璨，还有老君山的仙境、白云山的巍峨、鸡冠洞的奇观，以及盛世芳华的国色牡丹，丰富的人文资源与优质的自然风貌交织出洛阳诗意浪漫的魅力画卷。近年来，洛阳以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念为抓手，打造一批个性化、多样化、品质化消费新业态，吸引一大批年轻人奔赴洛阳，城市魅力逐步彰显。

珠海市文化广电旅游体育局党组书记、局长闵云童表示，洛阳是中国四大古都之一，不仅拥有深厚的历史文化底蕴，其创新的"全城换装穿越"旅游体验更具借鉴价值。珠洛两地文旅资源差异显著，为互为旅游目的地提供了天然基础。期待两地业界深化合作，推动优势互补、客源互送、市场共享的合作新局面。力度很大，专门带来旅游年票优惠，很期待去洛阳。

诚意与创新并举：文旅惠民激活“诗与远方”

更为重磅的是，推介会现场，洛阳为珠海人民带来了“真金白银”的满满诚意——洛阳旅游年票政策。

这是洛阳市推出的一项文旅惠民举措，仅针对洛阳市和周边地区发行，粤港澳大湾区是洛阳市唯一面向省外发行的地区。年票包括58家景区，总价值3112元，珠海游客仅需90元便可通过“洛阳旅游”微信公众号办理，一年内不限次畅游洛阳！

推介会上，龙门石窟、老君山、隋唐洛阳城等洛阳代表景区组成的“文旅推介天团”惊艳亮相。龙门石窟的沧桑与隋唐城阙的壮丽交织，白云飞瀑的灵动与老君金顶的璀璨辉映，数字行浸式光影演艺《寻迹洛神赋》将洛阳神韵娓娓道来，令现场珠海旅游业者赞叹：“洛阳将厚重历史与诗画山水完美融合，正是珠海游客向往的‘诗与远方’。”

现场设置抽奖环节，洛阳文旅准备了包括老君山景区门票、《寻迹洛神赋》演艺门票以及洛阳旅游年票等在内的超值文旅礼包，嘉宾纷纷举起手机扫码参与，气氛热烈。

双城共绘山河图：文旅协同书写时代新章

洛阳是丰富的文旅资源的集中地，珠海是洛阳极具潜力的客源地，两地文旅合作是大势所趋，意义深远。现场，洛阳地接旅行社与珠海组团旅行社，洛阳市文化旅游服务中心与珠海市旅行社代表分别签署战略合作协议，双方约定将共推定制线路、共享客源渠道，激活两地文旅消费新动能。

在对话交流环节，两地就如何进一步开拓大湾区旅游市场、丰富游客体验等方面展开了广泛讨论。洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊现场推介第42届中国洛阳牡丹文化节的活动内容和亮点，并向珠海人民发出春日邀约：“欢迎大家到洛阳穿汉服、赏国色、游山水，在古今交汇处，共赴一场穿越神都的千年浪漫！”