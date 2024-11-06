洛阳网百姓呼声“呼声姐姐”跑腿后，这个问题解决了

近日，洛报融媒记者和洛阳网百姓呼声“呼声姐姐”报道了洛阳市洛邑古城景区旁边的过街天桥下安装护栏，导致老年人乘车不便一事。记者25日获悉，目前这一问题已得到解决，老城区南关街道办事处在护栏处开口，方便市民乘车。

近日，洛报融媒记者和洛阳网百姓呼声“呼声姐姐”报道了洛阳市洛邑古城景区旁边的过街天桥下安装护栏，导致老年人乘车不便一事。记者25日获悉，目前这一问题已得到解决，老城区南关街道办事处在护栏处开口，方便市民乘车。

这段护栏位于老城区洛邑古城景区旁，有近百米长，将原本可以直接通往公交站台的道路阻断，市民从天桥下来后，如果在乘坐公交车，需要到护栏两端绕行。

记者采访期间，老城区南关街道办事处相关工作人员到现场进行了调研走访，并表示将及时整改这一问题，方便市民乘车。

25日上午，记者再次来到现场，看到过街天桥下的路边护栏开了两个出入口，每个宽约0.5米，不少人从此通过后，步入公交候车亭候车。

市民王老先生说，护栏开口之后方便多了，走两三步就能到公交站台，不用再绕远路。市民杨老先生也对护栏开口的举措表示支持，他说，在媒体的关注下，相关部门能够及时对群众反映的问题进行调研并且及时整改，是为民之举，应该赞赏。

南关街道办事处相关工作人员说，他们还在护栏开口处安装了一段不锈钢隔断，主要起到人车分流的作用，避免电动车在此乱停乱放。同时，他们还在过街天桥上安装了一个温馨提示牌，引导大家从护栏开口处通行。在此也提醒市民，从护栏开口处通过时要注意观察路况，确保安全后再通过。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图）