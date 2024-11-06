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“乱穿衣模式”启动！洛阳本周末有雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳气象”微信公众号 2025.02.25 19:34
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　　“洛阳气象”微信公众号刚刚发布最新天气预报，据最新的气象资料分析，本周周前期受地面暖气团控制，气温较前期明显升高，周后期受冷暖气流交汇和高空低槽的共同影响，有一次明显降水天气过程，气温也将有明显下降。

　　具体预报

　　今天夜里：晴天转多云。

　　26日(周三)：多云转晴天，气温-1℃～19℃。

　　27日(周四)：晴天间多云，气温0℃～19℃。

　　28日(周五)：阴天转零星小雨，气温3℃～20℃。

　　3月1日(周六)：阴天有小雨，气温8℃～18℃。

　　3月2日(周日)：阴天有中雨，气温4℃～15℃。

　　3月3日(周一)：阴天，部分地区有小雨，气温4℃～7℃。

　　3月4日(周二)：多云转晴天，气温-1℃～10℃。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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