“乱穿衣模式”启动！洛阳本周末有雨

“洛阳气象”微信公众号刚刚发布最新天气预报，据最新的气象资料分析，本周周前期受地面暖气团控制，气温较前期明显升高，周后期受冷暖气流交汇和高空低槽的共同影响，有一次明显降水天气过程，气温也将有明显下降。

“洛阳气象”微信公众号刚刚发布最新天气预报，据最新的气象资料分析，本周周前期受地面暖气团控制，气温较前期明显升高，周后期受冷暖气流交汇和高空低槽的共同影响，有一次明显降水天气过程，气温也将有明显下降。 “洛阳气象”微信公众号刚刚发布最新天气预报，据最新的气象资料分析，本周周前期受地面暖气团控制，气温较前期明显升高，周后期受冷暖气流交汇和高空低槽的共同影响，有一次明显降水天气过程，气温也将有明显下降。 具体预报 今天夜里：晴天转多云。 26日(周三)：多云转晴天，气温-1℃～19℃。 27日(周四)：晴天间多云，气温0℃～19℃。 28日(周五)：阴天转零星小雨，气温3℃～20℃。 3月1日(周六)：阴天有小雨，气温8℃～18℃。 3月2日(周日)：阴天有中雨，气温4℃～15℃。 3月3日(周一)：阴天，部分地区有小雨，气温4℃～7℃。 3月4日(周二)：多云转晴天，气温-1℃～10℃。⑥