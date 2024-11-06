洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

2024年，洛阳市发放各项社保待遇225.3亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.25 20:12
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　记者从25日召开的2025年洛阳市社会保险经办工作会议上获悉，2024年洛阳市按时足额发放各项社保待遇合计225.3亿元。

　　2024年，洛阳市各险种新增参保人员5.5万余人，全市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保分别达到520.49万人、87.54万人、77.94万人。全市企业退休人员基本养老金自2005年以来实现“20连涨”。城乡居民基础养老金从128元/月提高至148元/月，年度增幅达16.6%。城乡居民基本养老保险丧葬补助标准从1536元提高至1776元。全年减免工伤保险费1.38亿元、失业保险费2.56亿元。

　　2025年，全市社保经办系统将锚定增强社会保障“可持续性、可及性、安全性、便捷性、规范性”目标，以社保经办“十六个专项”为抓手，以点带面，带动“参保扩面精准化、业务经办规范化、便民服务数智化、风险防控体系化、队伍建设专业化”等工作全面提升。

　　增强可持续性，稳妥推进社保制度改革落地。认真做好延迟退休政策落地实施，加快发展多层次多支柱养老保险体系。落实稳岗返还、一次性扩岗补助、技能提升补贴政策，落实“政策找人”，推动待遇直达快享。

　　增强可及性，将更多群体纳入覆盖范围。实施社会保险扩面提质专项行动，开展“政策找企”“数据找人”，推动应保尽保、全险种参保，逐步降低中断缴费率。按照政策做好基本养老金和失业保险、工伤保险待遇调整工作。

　　增强安全性，健全社保经办风险防控体系。进一步强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，加大欺诈骗保打击力度，推动建立追回多享受社保待遇工作机制。

　　增强便捷性，全面提升社保经办服务效能。推动社保服务网点融合提质，推动更多服务事项向农村基层下沉。加快“社保服务跨省通”线上专区和线下专窗落地。推动“退休一件事”服务改革再提升再升级。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 胡宏亮）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 引入首店品牌20家以上！洛阳各县...
  • 江凌到偃师区调研乡村振兴和基层...
  • 徐衣显与贵州黔西南州委书记陈昌...
  • AI视频 | “吒儿”来洛阳啦，这次...
  • 更加注重功能品质 ——二论加快提...
  • @洛阳人，汽车置换更新补贴可以线...
  • 边逛街边运动！洛阳多家商场打造...
  • 老城区北大街社区：探索闭环治理...
  • 凯宾耐特：科技创新赋能 产品畅销...
  • 竞技体育和全民健身齐飞！洛阳今...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春的气息

    周末隋唐 花好春浓

    喜迎嘉宾

    红梅花儿开
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605