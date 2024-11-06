2024年，洛阳市发放各项社保待遇225.3亿元

记者从25日召开的2025年洛阳市社会保险经办工作会议上获悉，2024年洛阳市按时足额发放各项社保待遇合计225.3亿元。

记者从25日召开的2025年洛阳市社会保险经办工作会议上获悉，2024年洛阳市按时足额发放各项社保待遇合计225.3亿元。

2024年，洛阳市各险种新增参保人员5.5万余人，全市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保分别达到520.49万人、87.54万人、77.94万人。全市企业退休人员基本养老金自2005年以来实现“20连涨”。城乡居民基础养老金从128元/月提高至148元/月，年度增幅达16.6%。城乡居民基本养老保险丧葬补助标准从1536元提高至1776元。全年减免工伤保险费1.38亿元、失业保险费2.56亿元。

2025年，全市社保经办系统将锚定增强社会保障“可持续性、可及性、安全性、便捷性、规范性”目标，以社保经办“十六个专项”为抓手，以点带面，带动“参保扩面精准化、业务经办规范化、便民服务数智化、风险防控体系化、队伍建设专业化”等工作全面提升。

增强可持续性，稳妥推进社保制度改革落地。认真做好延迟退休政策落地实施，加快发展多层次多支柱养老保险体系。落实稳岗返还、一次性扩岗补助、技能提升补贴政策，落实“政策找人”，推动待遇直达快享。

增强可及性，将更多群体纳入覆盖范围。实施社会保险扩面提质专项行动，开展“政策找企”“数据找人”，推动应保尽保、全险种参保，逐步降低中断缴费率。按照政策做好基本养老金和失业保险、工伤保险待遇调整工作。

增强安全性，健全社保经办风险防控体系。进一步强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，加大欺诈骗保打击力度，推动建立追回多享受社保待遇工作机制。

增强便捷性，全面提升社保经办服务效能。推动社保服务网点融合提质，推动更多服务事项向农村基层下沉。加快“社保服务跨省通”线上专区和线下专窗落地。推动“退休一件事”服务改革再提升再升级。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 胡宏亮）