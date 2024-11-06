详解来了！洛阳出台配售型保障性住房建设与管理办法

记者从洛阳市住建局获悉，近日洛阳市出台《洛阳市配售型保障性住房建设与管理办法(试行)》，对配售型保障性住房的筹建管理、保障对象、配售管理等提出明确要求。

记者从洛阳市住建局获悉，近日洛阳市出台《洛阳市配售型保障性住房建设与管理办法(试行)》，对配售型保障性住房的筹建管理、保障对象、配售管理等提出明确要求。

何为配售型保障性住房？申请条件是什么？价格如何确定？洛报融媒记者就这些问题采访了洛阳市住房中心相关工作人员。

何为配售型保障性住房？

配售型保障性住房是指政府提供优惠政策，限定套型、面积和销售价格，采取市场化方式运营，实施封闭管理，面向本市住房困难的工薪收入群体和引进人才等群体配售的政策性住房。

房屋如何筹建？

配售型保障性住房的筹集方式分为新建和收购两种。

新建项目建设用地以划拨方式供应。支持依法收回的已批未建土地、闲置土地、非居住存量土地，以及可深度开发的已有土地，在符合规划、满足安全要求的前提下变更土地用途建设保障性住房。

收购项目包含各类政策性住房、建成未售的商品房和工业、仓储等其他用地上可建设居住用途的项目等。

谁可申请购买？

配售型保障性住房的申请人包括家庭申请人和单身申请人，每个申请人只能购买一套保障性住房。申请人应取得本市户籍6个月以上或在本市连续缴纳养老保险6个月以上，无自有住房或家庭人均住房建筑面积不足30平方米。

享有洛阳市人才计划支持的高层次人才、博士和经市人力资源和社会保障局认定的市重点产业急需紧缺人才以及技师不受户籍或养老保险缴纳时限限制。在洛阳就业的港澳台同胞、两个以上(含本数)子女的家庭，可适当放宽政策。

购房人享有商品住房同等落户、子女入学等政策。

如何申请？

配售型保障性住房由洛阳市住建局和县(区)住建局采取线上与线下相结合的方式统一组织配售。符合条件的申请人需按申购要求如实填报申请材料，并经过相关部门审核公示后，方可参与摇号选房。购房人需签订购房协议，办理权属登记手续，并接受封闭管理。

房屋能否交易？

配售型保障性住房实行封闭管理，禁止变更为商品住房流入市场。购房人如需退出，在符合退出条件的情况下由项目实施主体回购。

房屋售价如何确定？

配售价格由项目实施主体会同相关部门选取有评估资质的评估机构进行核价，报洛阳市住建局备案并向社会公布。配售价格主要由划拨土地成本、建安成本、5%的利润以及需据实核算的相关成本组成。回购价格按照原购买价格结合住房折旧确定，购房人自行装修部分不予补偿。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 吴和平）