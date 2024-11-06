竞技体育和全民健身齐飞！洛阳今年将举办近200场体育赛事活动

洛报融媒记者从25日召开的2025年洛阳市体育工作会议上获悉，今年全市将举行近200场赛事活动，涵盖竞技体育与全民健身相关领域，持续提升青少年竞技水平和全民健康获得感。

洛报融媒记者从25日召开的2025年洛阳市体育工作会议上获悉，今年全市将举行近200场赛事活动，涵盖竞技体育与全民健身相关领域，持续提升青少年竞技水平和全民健康获得感。

记者梳理发现，今年在洛举办的各级体育赛事共分为五大类，其中国家级赛事共有9项，大多依托洛阳场地优势和项目优势开展，其中包括2025年中国场地自行车联赛(第三站)和总决赛，全国青少年射击锦标赛(飞碟项目)、全国皮划艇激流回旋青年锦标赛、全国皮划艇激流回旋公开赛、“行走大运河”全民健身健步走活动全国主会场等。

值得关注的是，今年的赛事计划中，有三项洛阳倾力打造的国家级赛事，分别是洛阳市自行车公开赛，2025年洛阳马拉松赛，2025年中国围棋棋圣战，经过多年发展，这些赛事活动已成为洛阳品牌赛事，每年吸引全国各地甚至外籍选手的踊跃参与。

不仅于此，洛阳还将举办13项省级体育赛事活动，涵盖乒乓球、国际式摔跤、柔道、射击、滑雪、篮球、跑酷、网球、航模等领域。

涉及全市青少年竞技领域的市级赛事，今年将举办26场比赛，涵盖三大球、三小球、跑酷、攀岩、武术、拳击、跆拳道、体操、橄榄球、游泳、赛艇、射击等项目。市级全民健身赛事活动有37场，包括健身气功、广场舞、啦啦操、“洛阳球王”系列赛事等。

今年，在群众参与度最广的全民健身领域，洛阳各体育协会举办的赛事活动更是丰富多彩，全年将达到101场。其中，既包括轮滑、搏击、匹克球、攀岩、卡巴迪等适合青少年群体的健身项目，也有体育舞蹈、台球、气排球、健身气功、空竹等以中老年人为中坚力量的健身活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张齐晋 文/图）