洛阳今年将新建或更新体育设施200套 建设10个多功能运动场

新建或更新体育设施200套，建设10个多功能运动场，洛阳市年内建成2-4所新型县区体校，每个县区争取新成立冰雪(类冰雪)俱乐部1-2个，举办青少年冰雪(类冰雪)运动赛事1—2项……25日召开的2025年洛阳市体育工作会议上传来不少好声音。

新建或更新体育设施200套，建设10个多功能运动场，洛阳市年内建成2-4所新型县区体校，每个县区争取新成立冰雪(类冰雪)俱乐部1-2个，举办青少年冰雪(类冰雪)运动赛事1—2项……25日召开的2025年洛阳市体育工作会议上传来不少好声音。

新建或更新各类体育健身设施200套

据悉，今年，洛阳将通过提高全民健身场地设施覆盖率和全民健身人群的参与率，不断满足人民群众对体育的获得感和新期盼。

围绕强化全民健身基层基础工作持续发力。持续深入实施“全民健身场地设施提升行动”，优化群众身边健身场地设施布局，新建或更新各类体育健身设施不少于200套，建设10个满足全龄段人群需求的多功能运动场，着力打造城市区“10分钟健身圈”。洛宁县、汝阳县“两场三馆”将在年底前建成投用；孟津区、伊川县、栾川县“两场三馆”建设将启动实施。

深度挖掘打造地方特色品牌赛事开展，全年举办市级以上赛事不少于150场。加快多功能运动场地的建设任务，计划今年9月底前完成项目建设。