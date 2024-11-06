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河洛地理：寻迹老君山
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源: 洛阳网 2025.02.25 15:46
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　　山不在高，有仙则名。闻名遐迩的老君山，正吸引着千千万万“远赴人间惊鸿宴”的游客远道而来。

　　老君山是秦岭余脉八百里伏牛山的主峰，海拔2217米，位于豫西洛阳盆地西南部。

　　洛阳不仅是夏、商、周等十三个王朝的都城，也是儒、释、道三教的发祥地。让老君山成名的“神仙”，正是道家鼻祖老子——传说中太上老君的化身。

　　史载，老子知识渊博，曾在东周王城洛阳任守藏室史官。中国文化史上惊天动地的大事件——孔子入周问礼，就发生于老子在洛任职期间。

　　春秋末年，天下大乱，老子在函谷关留下传世名篇《道德经》，骑着青牛翩然西去。虽然《史记》里说，老子自此踪迹全无，天下人“莫知其所终”，但据后世学者考证，老子的归隐地就在洛阳市栾川县境内的老君山。

　　栾川东邻嵩县，西接卢氏，历史上一度隶属于卢氏县。老君山古称景室山，取八百里伏牛山美景集于一室之意。汉末张道陵创立五斗米道，奉老子为教祖，此后，黄老学说甚嚣尘上，老子逐渐被神化。据《卢氏县志》记载，早在北魏时期，老君山上就建有老君庙。唐朝尊老子为“太上玄元皇帝”，重修铁顶老君庙，敕封老君山为道教圣地。明万历年间，朝廷立碑诏谕老君山为“天下名山”。明卢氏县令高出作《登景室山赋》，序云：“余至卢氏，闻境有山，巍峨际天，俗传为老子之居，即以老君名之。”

　　万物并作，吾以观复。山岳无言，大道永恒。从庙堂之高到江湖之远，老子的一生神龙见首不见尾，其有迹可循之处与河洛大地紧密相连。

　　老子乃世界文化名人，老君山乃世界地质公园。此山集奇峰、云海、林泉于一体，“十里画屏”似鬼斧神工，“中鼎云海”如太极初分，金顶道观光芒璀璨，原始森林万物共生，其地理特征与“道法自然”的哲学理念高度契合，是探寻老子归隐之谜的核心地标。

　　登上老君山玉皇顶，俯仰天地，目送晨昏，或可体悟《道德经》中“大音希声，大象无形，道隐无名”的哲思。

　　老子虽隐，其道永存。河洛大地的每一条山径、每一块碑刻、每一缕香烟，都在诉说着一个永恒的真理：真正的文化传承，不在庙堂之高，而在山水之间。

　　东周史官

　　老子是世界公认的大哲学家，妇孺皆知的旷世高人。

　　据《史记》等记载，老子大约出生于公元前571年，姓李名耳，字聃(一说伯阳)，俗称老聃。他曾任“周守藏(zàng)室之史”，在东周王城洛阳工作，掌管周王室珍贵典籍。

　　周公营建洛邑，制礼作乐，奠定了周王朝八百年基业。春秋时期的洛阳，不仅是全国的政治中心，也是全国的学术中心，风云际会，藏龙卧虎。老子近水楼台先得月，博览群书，见多识广。洛阳的文化养分，直接催生了其哲学思想的萌芽。

　　今洛阳瀍河东岸东通巷北头西侧有老子故宅，人们曾在此处发现“老子故宅”砖雕。或许，两千多年前，老子就是在这里酝酿出了“道法自然”“上善若水”等经典妙论。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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