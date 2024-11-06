“历史新高+开门红”！洛阳矿业巨头产量跃升

洛报融媒记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司获悉，在去年主要产品产量创历史新高基础上，今年1月企业各矿区主要产品产量超额完成了既定目标，为奋力夺取首季“开门红”奠定了坚实基础。

洛报融媒记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司获悉，在去年主要产品产量创历史新高基础上，今年1月企业各矿区主要产品产量超额完成了既定目标，为奋力夺取首季“开门红”奠定了坚实基础。

电动矿车川流不息，调度屏幕数字跳跃……初春，走进位于栾川县的洛钼集团三道庄矿区，生机勃勃而又紧张忙碌是当下的主旋律。今年以来，洛钼集团聚焦年度任务分解月度计划，持续推进生产精细化管理，扎实开展科技攻关与应用，推动产品产量不断跃升。

其中，位于栾川的中国区钼、钨、铁精矿产量分别完成计划的109.2%、110.9%、121.3%，钼铁和APT(仲钨酸铵)分别完成计划的106%和109.5%。在刚果(金)，TFM项目1月铜和钴产量分别完成计划的104.20%和123.80%，KFM项目铜和钴产量分别完成计划的110.17%和106.71%，均顺利实现首月生产“开门红”。

“首月‘开门红’，是在去年主要产品产量创下历史新高，业绩大幅增长的基础上实现的，来之不易、鼓舞人心。”洛钼集团相关负责人说。

去年以来，企业持续在工艺改进、技术创新等方面下功夫，全年铜、钴、铌等主要产品产量均创历史新高。其中，得益于刚果(金)TFM和KFM两座世界级铜矿山、总计6条生产线的全力开动，洛钼集团产铜65万吨，同比增长55%，产钴11.4万吨，同比增长106%。叠加铜产品价格同比上升，以及降本增效等举措影响，预计去年全年洛钼集团归母净利润在128亿到142亿元之间，比2023年增加45.50亿到59.50亿元，同比增长55.15%到72.12%。

作为洛阳市唯一入选《福布斯》全球企业1000强的企业，近年来，洛钼集团聚焦具有综合成本竞争力的项目，持续扩充优质资源和项目储备。下一步，企业将推动更多重大产业项目加快建设、投产达效，为推动中国矿业高质量发展贡献更多“洛钼力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星 文/图）