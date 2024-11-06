未满60岁是否可一次性补缴养老保险？最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：父母未满60岁，均为失地农业人口，是否可以一次性补缴城乡居民养老保险？另外，失地农业人口缴纳保险是否有补贴？如果可以补缴，有几个档次可选择？

近日，有洛宁网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：父母未满60岁，均为失地农业人口，是否可以一次性补缴城乡居民养老保险？另外，失地农业人口缴纳保险是否有补贴？如果可以补缴，有几个档次可选择？

洛宁县社会保险中心回复：结合诉求人的实际情况，诉求人可以参加城乡居民养老保险。

诉求人需要携带户口本、身份证、社保卡等证件到户籍所在的乡镇社保经办部门参保，然后在税务大厅或者手机端进行缴费，缴费标准为每年200元到5000元15个档次，缴费200元补贴30元，缴费300元补贴40元，缴费400元补贴50元，缴费500元补贴60元，缴费600元补贴80元，缴费700元补贴100元，缴费800元补贴120元，缴费900元补贴140元，缴费1000元补贴160元，缴费1500元补贴190元，缴费2000元补贴220元，缴费2500元补贴250元，缴费3000元补贴280元，缴费4000元补贴310元，缴费5000元补贴340元。缴费和补贴的钱直接存入城乡居民基本养老保险个人账户，也可以按年补缴，补缴不享受国家补贴。

60岁以后可以按月领取养老待遇，城乡居民基本养老保险待遇由基础养老金、个人账户养老金构成。目前的基础养老金为每人每月149元，个人账户养老金就是用个人账户里全部储存的钱除以139(139为国家规定的养老保险计发系数)。

失地农民经国土资源、乡镇等有关部门进行身份认定符合条件的，60岁以后每月可以领取养老保险补贴，目前我县失地农民养老补贴标准为每人每月212元。

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