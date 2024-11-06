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贷款未结清 房产证上不能添加名字?
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.25 11:20
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　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己买的期房，近期开始交房，在有贷款的情况下是否可以在房产证上添加妻子的名字？

　　市住房公积金管理中心回复：贷款未结清的情况下，房产证上不能添加名字。我中心出于控制风险的考虑，如果房屋加名相当于改变了借款人，可能会带来潜在的债权债务关系变化。在还贷期间，房产证处于抵押状态，根据相关法律规定，抵押期间的房产不能进行所有权变更登记。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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