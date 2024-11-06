2024年下半年大学英语四、六级考试成绩明日可查询

今日，中国教育考试网发布消息：2024年下半年全国大学英语四、六级考试(CET)成绩查询服务将于2025年2月26日6时开通。 今日，中国教育考试网发布消息：2024年下半年全国大学英语四、六级考试(CET)成绩查询服务将于2025年2月26日6时开通。 查询方法 1.中国教育考试网 网址: http://cet.neea.edu.cn/cet 2.中国教育考试网微信小程序 使用微信APP点击下方小程序或搜索“中国教育考试网”小程序。 3.中国教育考试网百度小程序 使用百度APP扫描下方小程序码或搜索“中国教育考试网”小程序。 4.中国教育考试网支付宝小程序 使用支付宝APP扫描下方小程序码或搜索“中国教育考试网”小程序。 电子成绩报告单 3月4日9时起，考生可登录中国教育考试网，免费查询、下载本次考试电子成绩报告单。⑥