日前，由洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心编纂的《汉魏洛阳城考古发现和研究》出版。该书系统梳理了2000年以来汉魏洛阳故城考古发掘与研究的新成果，为中华文明起源、古都文化研究提供全新学术支撑。

日前，由洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心编纂的《汉魏洛阳城考古发现和研究》出版。该书系统梳理了2000年以来汉魏洛阳故城考古发掘与研究的新成果，为中华文明起源、古都文化研究提供全新学术支撑。

汉魏洛阳故城始建于西周，废弃于唐初，历经东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代，建都史近600年，城市延续1600余年，鼎盛时期面积近100平方千米，是当时全球最大城市之一。作为1至6世纪中国政治经济文化中心，该遗址以其悠久连续的建都史、丰富的文化内涵、独特的城市建设、辐射周边的强大影响力，成为探索中华文明起源与统一多民族国家形成发展特性、进程与动因的重要研究载体?，也实证了中国历史从强汉走向盛唐、中华文明从华夏到多元融合、中华文化从东亚大陆辐射影响到整个欧亚大陆、中国统一多民族国家从形成到强大的恢宏历史进程。

汉魏洛阳故城考古发掘经历了60余年的风雨历程，许多重要的考古勘察成果已先后刊布面世。原洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所在2000年曾编辑出版了《汉魏洛阳故城研究》一书，汇集大量考古报告和研究论文等，收集时间截止到2000年。此次出版的《汉魏洛阳城考古发现和研究》主要梳理和收集了2000年以后发表的考古报告和研究论文，补充和更新了相关研究成果和观点认识，同时也优化了相关文图呈现效果。

洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心相关负责人表示，该书不仅总结了汉魏洛阳故城考古工作的阶段性成果，也为后续研究提供了系统性资料库，有助于深化人们对中国古代都城规划、社会制度演变等领域的认识，助力中华优秀传统文化传承发展。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）