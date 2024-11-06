洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

《汉魏洛阳城考古发现和研究》出版
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.25 11:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，由洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心编纂的《汉魏洛阳城考古发现和研究》出版。该书系统梳理了2000年以来汉魏洛阳故城考古发掘与研究的新成果，为中华文明起源、古都文化研究提供全新学术支撑。

　　汉魏洛阳故城始建于西周，废弃于唐初，历经东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代，建都史近600年，城市延续1600余年，鼎盛时期面积近100平方千米，是当时全球最大城市之一。作为1至6世纪中国政治经济文化中心，该遗址以其悠久连续的建都史、丰富的文化内涵、独特的城市建设、辐射周边的强大影响力，成为探索中华文明起源与统一多民族国家形成发展特性、进程与动因的重要研究载体?，也实证了中国历史从强汉走向盛唐、中华文明从华夏到多元融合、中华文化从东亚大陆辐射影响到整个欧亚大陆、中国统一多民族国家从形成到强大的恢宏历史进程。

　　汉魏洛阳故城考古发掘经历了60余年的风雨历程，许多重要的考古勘察成果已先后刊布面世。原洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所在2000年曾编辑出版了《汉魏洛阳故城研究》一书，汇集大量考古报告和研究论文等，收集时间截止到2000年。此次出版的《汉魏洛阳城考古发现和研究》主要梳理和收集了2000年以后发表的考古报告和研究论文，补充和更新了相关研究成果和观点认识，同时也优化了相关文图呈现效果。

　　洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心相关负责人表示，该书不仅总结了汉魏洛阳故城考古工作的阶段性成果，也为后续研究提供了系统性资料库，有助于深化人们对中国古代都城规划、社会制度演变等领域的认识，助力中华优秀传统文化传承发展。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 引入首店品牌20家以上！洛阳各县...
  • 伊滨区中央公园成为市民健身休闲...
  • 江凌到偃师区调研乡村振兴和基层...
  • 徐衣显与贵州黔西南州委书记陈昌...
  • 即日起，洛阳这些公交线路临时调整
  • 洛阳2025年市直学校教师直招3月3...
  • 产业添绿！洛阳新增5家国家级绿色...
  • 更加注重功能品质 ——二论加快提...
  • 2024年个税汇算开始 没预约上别着急
  • 近80家企业招人！28日洛龙区将举...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春的气息

    周末隋唐 花好春浓

    喜迎嘉宾

    红梅花儿开
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605