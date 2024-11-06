洛阳15个一等奖霸榜！河南省新春乒乓球大赛收兵

24日，为期三天的河南省新春乒乓球大赛在洛阳市体育中心体育馆鸣金收兵，洛阳代表队在此次比赛中发挥出色，夺得15个一等奖，总成绩位居各支参赛队伍之首，充分展现了“洛阳球王”乒乓球争霸赛这项全民健身赛事结出的丰硕成果。

24日，为期三天的河南省新春乒乓球大赛在洛阳市体育中心体育馆鸣金收兵，洛阳代表队在此次比赛中发挥出色，夺得15个一等奖，总成绩位居各支参赛队伍之首，充分展现了“洛阳球王”乒乓球争霸赛这项全民健身赛事结出的丰硕成果。

【体育道德风尚奖】

洛阳市

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济源产城融合示范区

【男子中壮组团体】

洛阳市 杭春海 牛武军 王靖 刘成武 一等奖(第一名)