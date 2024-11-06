洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳15个一等奖霸榜！河南省新春乒乓球大赛收兵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.25 11:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　24日，为期三天的河南省新春乒乓球大赛在洛阳市体育中心体育馆鸣金收兵，洛阳代表队在此次比赛中发挥出色，夺得15个一等奖，总成绩位居各支参赛队伍之首，充分展现了“洛阳球王”乒乓球争霸赛这项全民健身赛事结出的丰硕成果。

　　【体育道德风尚奖】

　　洛阳市

　　平顶山市

　　信阳市

　　济源产城融合示范区

　　【男子中壮组团体】

　　洛阳市 杭春海 牛武军 王靖 刘成武 一等奖(第一名)

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 引入首店品牌20家以上！洛阳各县...
  • 伊滨区中央公园成为市民健身休闲...
  • 江凌到偃师区调研乡村振兴和基层...
  • 徐衣显与贵州黔西南州委书记陈昌...
  • 即日起，洛阳这些公交线路临时调整
  • 洛阳2025年市直学校教师直招3月3...
  • 产业添绿！洛阳新增5家国家级绿色...
  • 更加注重功能品质 ——二论加快提...
  • 2024年个税汇算开始 没预约上别着急
  • 近80家企业招人！28日洛龙区将举...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春的气息

    周末隋唐 花好春浓

    喜迎嘉宾

    红梅花儿开
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605