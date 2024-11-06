凯宾耐特：科技创新赋能 产品畅销海外

近日，在位于老城区的洛阳凯宾耐特钢柜有限公司车间里，工人正在生产线上加紧作业，赶制出口订单产品。 近日，在位于老城区的洛阳凯宾耐特钢柜有限公司车间里，工人正在生产线上加紧作业，赶制出口订单产品。 该公司是一家设计、研发、生产、销售可拆装钢制办公家具的外贸型制造企业，近年不断加大科技创新力度，引进了一系列自动化设备，使企业产能和产品质量得到明显提升。公司产品九成出口，销往60多个国家和地区，年出口额居全省同行业前列。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）