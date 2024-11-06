老城区北大街社区：探索闭环治理工作机制 提升基层治理效能

近日，老城区集市街一处路面安全隐患整改完成，路面恢复完好，受到周边商家、居民的好评。
近日，老城区集市街一处路面安全隐患整改完成，路面恢复完好，受到周边商家、居民的好评。
近日，老城区集市街一处路面安全隐患整改完成，路面恢复完好，受到周边商家、居民的好评。
这处隐患及时整改的背后，是该区建安门街道北大街社区党总支探索“网格巡查—社区响应—部门联动—群众监督”闭环治理工作机制的具体成效。
前段时间，北大街社区网格员敬丹在巡查时发现这处隐患。敬丹第一时间向上级报备，并提醒路人绕行。在接到社区报备后，建安门街道结合隐患路面情况，第一时间对接老城区城管局等部门现场勘查，并制订整改方案。施工前，社区还组织部分商户、居民现场议事，争取广大群众支持。为尽快完成隐患整改，施工方加班加点赶进度，项目一周就顺利完工。
“我们将充分发挥网格员作用，推动构建‘人在格中走、事在格中办’的基层治理格局，进一步提升基层治理效能。”该社区相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 韩旭阳 通讯员 马晓煜 彭澳瑶 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605