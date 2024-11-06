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老城区北大街社区：探索闭环治理工作机制 提升基层治理效能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.25 08:30
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施工现场

　　近日，老城区集市街一处路面安全隐患整改完成，路面恢复完好，受到周边商家、居民的好评。

　　这处隐患及时整改的背后，是该区建安门街道北大街社区党总支探索“网格巡查—社区响应—部门联动—群众监督”闭环治理工作机制的具体成效。

　　前段时间，北大街社区网格员敬丹在巡查时发现这处隐患。敬丹第一时间向上级报备，并提醒路人绕行。在接到社区报备后，建安门街道结合隐患路面情况，第一时间对接老城区城管局等部门现场勘查，并制订整改方案。施工前，社区还组织部分商户、居民现场议事，争取广大群众支持。为尽快完成隐患整改，施工方加班加点赶进度，项目一周就顺利完工。

　　“我们将充分发挥网格员作用，推动构建‘人在格中走、事在格中办’的基层治理格局，进一步提升基层治理效能。”该社区相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 韩旭阳 通讯员 马晓煜 彭澳瑶 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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