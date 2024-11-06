近日，瀍河区一季度惠企活动集中宣讲暨重点企业包保服务工作推进会举行，该区将进一步细化助企工作举措，推动重点企业包保服务走深走实。

近日，瀍河区一季度惠企活动集中宣讲暨重点企业包保服务工作推进会举行，该区将进一步细化助企工作举措，推动重点企业包保服务走深走实。

为更好服务辖区企业，瀍河区将进一步畅通政企沟通渠道，采取重点企业“一企一策”、难点问题“一事一议”等方式，完善问题解决机制；加强企业梯次培育，强化服务重点企业、重点项目，着力培育“专精特新”企业，助力产业高质量发展；聚焦重点项目、科技创新等领域，强化政银企对接，缓解企业融资难问题；结合辖区产业布局，通过座谈会、微信公众号等渠道精准化宣讲惠企政策，让企业了解政策、掌握政策、享受政策。

当天，部分企业代表结合自身发展实际进行了交流分享。中车洛阳机车有限公司有关负责人讲述了数字化技术如何影响企业的商业模式，认为企业应将数字化技术应用到经营管理、客户服务等环节，为发展注入新活力。河南四通工程检测有限公司有关负责人从科技创新、人才培育、管理优化、资质提升等方面，讲述企业在推进“专精特新”数字化转型方面的具体成效。 （洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 晋亚芳）