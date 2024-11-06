边逛街边运动！洛阳多家商场打造“商业+体育”主题消费场景

在商场偶遇一场酣畅淋漓的篮球比赛，你会不会驻足观看？在逛街时看到一场众人围观的台球比赛，你想不想小试拳脚？如今，对年轻消费者来说，商场不再是单纯零售场所，已演变成引发情感共鸣的社交场所。日前，记者走访发现，随着“体育经济”的升温，我市多家商场打造“商业+体育”主题消费场景，“边逛街边运动”成为一种消费新风尚。

各类体育主题消费场景激发消费新活力

在商场偶遇一场酣畅淋漓的篮球比赛，你会不会驻足观看？在逛街时看到一场众人围观的台球比赛，你想不想小试拳脚？

如今，对年轻消费者来说，商场不再是单纯零售场所，已演变成引发情感共鸣的社交场所。日前，记者走访发现，随着“体育经济”的升温，我市多家商场打造“商业+体育”主题消费场景，“边逛街边运动”成为一种消费新风尚。

氛围“燃”起来 商场也是运动场

抢断、突破、投篮……唰的一声，篮球从手中飞出，准备命中篮筐。日前，在西工区中州万达，一场3对3青少年篮球赛火热开启。30组家庭自由结合，在激烈对决中上演了一场由运动带来的“速度与激情”。

“太精彩了，第一次在商场里看比赛，感觉特别接地气。”市民吴先生带着家人来逛街，观赛后直呼过瘾，“大家围在一起特别有观赛氛围，孩子看得也特别认真，我们打算看完比赛再回家。”

近年，在消费者的需求转变下，体验场景的打造成为商业体的新发力点，商场希望通过运动体验业态，增加消费者驻点时长，带动餐饮、零售销售增长。

去年以来，我市组织举办特色主题促消费活动200多场，通过带动，全市全年社会消费品零售总额达2605.4亿元、同比增长6.2%。