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@洛阳人，汽车置换更新补贴可以线上申请了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.25 08:15
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　　记者日前从市商务局获悉，2025年河南省汽车置换更新补贴申报系统已上线，消费者可按要求提交申请。

　　消费者可通过云闪付App搜索“河南省消费品以旧换新服务平台”小程序，登录汽车置换补贴专区，按系统提示步骤，向补贴受理地(即“机动车销售统一发票”上备注的县区)申报。补贴审核兑付工作待实施细则印发后启动。

　　提交资料

　　1.申请人身份证原件正面、反面2张照片；

　　2.所购新车“机动车销售统一发票”原件照片(第一联，须备注销售门店所属的县区)，“机动车行驶证”原件主、副页照片，“机动车登记证书”原件(第1、2页)照片；

　　3.旧车转让“二手车销售统一发票”原件照片、转让后“机动车登记证书”原件(第1、2页)照片、转让后“机动车登记证书”原件(呈现最终转让页)照片及其他证明资料图片(非必填项，如需提供可上传)；

　　4.申请人本人名下有效商业银行在境内发行的银联借记卡(Ⅰ类银行账户)卡面照片(接收补贴资金用，确保卡片可用)；

　　5.申请人本人确保提交申请资料的手机号码可正常接收短信。

　　注意：

　　●上述申请人提交的身份证、银行卡、发票和乘用车登记等信息资料应真实有效，图片资料应完整、清晰、无修改(务必上传原图)。

　　●对因申请人不认真核对信息资料或上传错误信息资料导致无法通过审核、领取不到补贴的，后果由申请人自负。

　　补贴标准

　　自2025年1月1日起，对个人消费者在省内转让(不含变更登记和报废)本人名下乘用车，并在省内购买、登记上牌乘用车新车的，给予一次性补贴。

　　购车价格6万元(含，购车发票价，下同)至10万元(不含，下同)的新能源乘用车补贴1万元、燃油乘用车补贴7000元；

　　购车价格10万元至20万元的新能源乘用车补贴1.4万元、燃油乘用车补贴1万元；

　　购车价格20万元及以上的新能源乘用车补贴1.5万元、燃油乘用车补贴1.3万元。

　　注意：

　　●转让的旧乘用车应当于2025年1月8日前登记在申请人名下。

　　●每名消费者在一个自然年度内最多可享受一次汽车置换更新补贴，同一辆新乘用车不能同时申请汽车报废更新补贴。 （洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 乔安新）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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