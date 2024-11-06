江凌到偃师区调研乡村振兴和基层治理工作

2月24日，市委书记江凌到偃师区调研乡村振兴和基层治理工作，强调要坚持城乡融合发展，集中连片推进乡村振兴，全面提升党建引领基层治理效能，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。

江凌到偃师区调研乡村振兴和基层治理工作时强调

集中连片推进乡村振兴

全面提升乡村治理效能

张玉杰参加

2月24日，市委书记江凌到偃师区调研乡村振兴和基层治理工作，强调要坚持城乡融合发展，集中连片推进乡村振兴，全面提升党建引领基层治理效能，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。

顾县镇建立“一站式”矛盾纠纷多元化解体系，基层治理能力明显提升。江凌走进顾县镇群众来访接待中心，详细了解基层矛盾和信访问题源头治理情况，指出要坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力建强农村基层党组织，充分发挥人民调解员作用，进一步健全矛盾纠纷调处化解机制，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，努力做到“小事不出村、大事不出镇”。

首阳山城乡融合片区是偃师集中连片推进乡村振兴的重要组成部分。在大华种业小麦良种高产示范区，江凌了解良种繁育、产业发展模式等情况，认真察看小麦长势，指出要发展适度规模经营，在保障粮食安全的基础上，优化农业产业结构，完善联农带农机制，促进农业高质高效、农民富裕富足。鑫丰塑业公司是塑编行业的龙头企业，江凌深入车间产线，详细询问生产经营、带动就业等情况，鼓励企业加快推动产业链向中高端迈进，不断提高产品附加值、核心竞争力。偃师区要因地制宜发展就业容量大的特色富民产业，带动更多农民就近就业增收。洛水肴中央厨房项目采取“中央厨房+配送”模式，满足周边学校、企业和乡村供餐需求。江凌了解供餐模式，察看乡村食堂运营情况，勉励企业守法合规经营，保障食品安全，持续提升供餐服务质量。

调研期间，江凌主持召开座谈会，听取偃师区集中连片推进乡村振兴规划、党建引领基层高效能治理等情况汇报。他指出，偃师区农业农村基础较好，民营经济发展活跃，城乡融合优势明显。要认真落实市委部署要求，坚持集中连片推进乡村全面振兴，注重富民增收，注重城乡统筹，注重工农互促，注重深化改革，注重分类指导，着力走好城乡融合发展之路。要完善乡村振兴集中连片发展规划，锚定到2035年基本实现农业农村现代化目标，科学划定区域，明确功能定位，做实专项规划，着力提高规划科学性和引领性。要集中连片发展产业，加快推动一二三产融合发展，提高土地产出效益，壮大特色富民产业，不断拓宽农民增收渠道。要扎实推进基础设施建设，顺应人口变化趋势，合理确定建设优先序，加快补齐农村公路、集中供水、污水处理等基础设施短板。要分批提升乡村建设水平，完善竞争性机制，每年选取若干具备条件的组团，集中力量、久久为功，从根本上改善人居环境和乡村面貌。要强化党建引领基层高效能治理，提高基层党组织领导能力，常态化推进“三清两建”，建强农村自治组织，加快构建党组织领导的共建共治共享基层治理新格局。要压实县级主体责任、乡镇直接责任，走好新时代党的群众路线，真正在乡村振兴广阔舞台锤炼作风、增长本领、干出业绩，更好造福一方群众。

张玉杰、王军、李刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)