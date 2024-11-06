洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌到偃师区调研乡村振兴和基层治理工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.24 23:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

江凌到偃师区调研乡村振兴和基层治理工作时强调
集中连片推进乡村振兴
全面提升乡村治理效能
张玉杰参加

　　2月24日，市委书记江凌到偃师区调研乡村振兴和基层治理工作，强调要坚持城乡融合发展，集中连片推进乡村振兴，全面提升党建引领基层治理效能，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。

　　顾县镇建立“一站式”矛盾纠纷多元化解体系，基层治理能力明显提升。江凌走进顾县镇群众来访接待中心，详细了解基层矛盾和信访问题源头治理情况，指出要坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力建强农村基层党组织，充分发挥人民调解员作用，进一步健全矛盾纠纷调处化解机制，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，努力做到“小事不出村、大事不出镇”。

　　首阳山城乡融合片区是偃师集中连片推进乡村振兴的重要组成部分。在大华种业小麦良种高产示范区，江凌了解良种繁育、产业发展模式等情况，认真察看小麦长势，指出要发展适度规模经营，在保障粮食安全的基础上，优化农业产业结构，完善联农带农机制，促进农业高质高效、农民富裕富足。鑫丰塑业公司是塑编行业的龙头企业，江凌深入车间产线，详细询问生产经营、带动就业等情况，鼓励企业加快推动产业链向中高端迈进，不断提高产品附加值、核心竞争力。偃师区要因地制宜发展就业容量大的特色富民产业，带动更多农民就近就业增收。洛水肴中央厨房项目采取“中央厨房+配送”模式，满足周边学校、企业和乡村供餐需求。江凌了解供餐模式，察看乡村食堂运营情况，勉励企业守法合规经营，保障食品安全，持续提升供餐服务质量。

　　调研期间，江凌主持召开座谈会，听取偃师区集中连片推进乡村振兴规划、党建引领基层高效能治理等情况汇报。他指出，偃师区农业农村基础较好，民营经济发展活跃，城乡融合优势明显。要认真落实市委部署要求，坚持集中连片推进乡村全面振兴，注重富民增收，注重城乡统筹，注重工农互促，注重深化改革，注重分类指导，着力走好城乡融合发展之路。要完善乡村振兴集中连片发展规划，锚定到2035年基本实现农业农村现代化目标，科学划定区域，明确功能定位，做实专项规划，着力提高规划科学性和引领性。要集中连片发展产业，加快推动一二三产融合发展，提高土地产出效益，壮大特色富民产业，不断拓宽农民增收渠道。要扎实推进基础设施建设，顺应人口变化趋势，合理确定建设优先序，加快补齐农村公路、集中供水、污水处理等基础设施短板。要分批提升乡村建设水平，完善竞争性机制，每年选取若干具备条件的组团，集中力量、久久为功，从根本上改善人居环境和乡村面貌。要强化党建引领基层高效能治理，提高基层党组织领导能力，常态化推进“三清两建”，建强农村自治组织，加快构建党组织领导的共建共治共享基层治理新格局。要压实县级主体责任、乡镇直接责任，走好新时代党的群众路线，真正在乡村振兴广阔舞台锤炼作风、增长本领、干出业绩，更好造福一方群众。

　　张玉杰、王军、李刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛河白马寺段水位升高？洛阳水利...
  • “2024年中国考古新发现”揭晓 洛...
  • 呼南高铁焦洛平段项目推进工作专...
  • 今年洛阳产业怎么抓？各县区政府...
  • 洛阳市城市工作会议召开
  • 最高气温20℃！洛阳天气即将开启...
  • 冲刺6000万元！洛阳首个钠电池量...
  • 已进驻企业20余家！洛阳跨境电商...
  • 首批重要大遗址清单确定 洛阳有4...
  • 市人大常委会召开主任专题会议
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春的气息

    大运河文化公园

    周末隋唐 花好春浓

    红梅花儿开
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605