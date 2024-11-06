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徐衣显与新疆生产建设兵团十三师新星市党委副书记、师长刘文胜举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.24 23:13
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　　2月24日下午，洛阳市市长徐衣显与来洛考察对接的新疆生产建设兵团十三师新星市党委副书记、师长刘文胜举行工作会谈。双方围绕推动对口援疆、区域协同、产业协作等深入洽谈交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对刘文胜一行来洛表示欢迎。他说，开展对口支援新疆是党中央、国务院作出的重大战略部署，使命光荣、责任重大。近年来，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于新疆工作和对口援疆工作的重要讲话指示批示精神，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，统筹推进产业互补合作、人才文化交流、教育医疗援助等重点工作，与十三师新星市交流交往更加密切、协同协作更加深入、真情实意更加深厚，有力促进了民族团结进步事业发展。洛阳市将进一步提高政治站位，把民生援疆与民间交往融合起来，把产业援疆与产业合作结合起来，以优化产业布局、做强产业链群为目标，与十三师新星市在多领域开展全方位、深层次合作，共同推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型，努力开创对口援疆工作新局面，奋力谱写两地高质量发展新篇章。

　　刘文胜对洛阳给予十三师新星市的大力支持和无私支援表示衷心感谢。他说，洛阳市和十三师新星市人缘相亲、情缘相连、产业相融，特别是在多年的对口援疆中结下深厚情谊、取得丰硕成果，为十三师新星市经济社会高质量发展注入了强大动力。希望双方以对口支援为契机，发挥各自资源优势、产业优势，持续深化战略对接、加强发展联动，共拓产业协作新空间，共谋区域协同新路径，共绘富民兴疆新画卷。

　　新疆生产建设兵团十三师新星市领导杨旭，洛阳市副市长王太钢等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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