徐衣显与贵州黔西南州委书记陈昌旭举行工作会谈

2月24日上午，洛阳市市长徐衣显与来洛考察对接的贵州省黔西南布依族苗族自治州委书记陈昌旭举行工作会谈。双方围绕区域协同发展、优势产业协作、文旅产业合作等开展深入对接交流，实现更多互利共赢。

2月24日上午，洛阳市市长徐衣显与来洛考察对接的贵州省黔西南布依族苗族自治州委书记陈昌旭举行工作会谈。双方围绕区域协同发展、优势产业协作、文旅产业合作等开展深入对接交流，实现更多互利共赢。

徐衣显对陈昌旭一行来洛表示欢迎，并简要介绍了洛阳经济社会发展情况。他说，洛阳市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓新时代推动中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略机遇，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦“四高四争先”，加快推进产业转型升级、城市提质晋位、乡村全面振兴，推动高质量发展持续向好向新向优，奋力谱写中国式现代化洛阳篇章。当前，构建新发展格局、建设全国统一大市场正在重塑区域产业布局、拓展发展赛道，跨区域协作是大势所趋，也是中西部协同联动发展的重要机遇。洛阳市与黔西南州的区域协同度高、产业互补性强，在新文旅、新材料等领域合作空间广阔、潜力巨大。希望两地按照中央要求，顺应产业规律、市场规律，发挥各自产业、区位、文化、生态等方面优势，以上下游互动、左右链协同为重点，开展产业跨区域协作和资源跨区域整合，持续壮大新兴产业和未来产业增长点，不断扩量提质、强链聚群、提升竞争力，共同谋划做好产业协同这篇大文章，携手推动两地经济社会高质量发展迈上新台阶。

陈昌旭表示，洛阳市历史文化厚重悠久，文旅融合出彩出圈，产业体系实力雄厚，创新发展态势强劲，高质量发展取得了显著成效，并简要介绍了两地深化产能协同的比较优势，表达了加强产业协作的强烈意向。他说，黔西南州产业基础好、要素成本低，拥有良好的区位优势、便捷的交通条件、富集的能矿资源，希望与洛阳加强深度对接，努力推进多领域、全方位合作。黔西南州将主动谋划、靠前作为，为项目合作提供全要素保障、全周期服务，实现两地产业同频共振、发展互利共赢。

黔西南州领导赵刚、李维毅，洛阳市领导王太钢等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)