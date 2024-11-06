引入首店品牌20家以上！洛阳各县区政府工作报告透露这些消息

迎着破晓的晨曦，在楼下的小游园舒展筋骨、慢跑晨练；邀几位老友相聚邻里中心，喝茶聊天唠唠家常；到社区养老服务中心，吃上一顿味美价廉的午饭……这些浸润着烟火气的温暖图景，如今已成为我市老旧小区改造后随处可见的生活日常。

迎着破晓的晨曦，在楼下的小游园舒展筋骨、慢跑晨练；邀几位老友相聚邻里中心，喝茶聊天唠唠家常；到社区养老服务中心，吃上一顿味美价廉的午饭……这些浸润着烟火气的温暖图景，如今已成为我市老旧小区改造后随处可见的生活日常。

推动城市提质，能更好地聚合优质资源、提升城市能级，促进城市经济高质量发展。今年洛阳市各县区两会的政府工作报告透露，各地将进一步树牢符合新时代城市工作要求的理念，更加注重产城融合、功能品质、社区建设和城乡统筹，围绕城市经济、城市更新、成熟社区、县域城镇化等领域精准施策，持续提升城市能级，真正让城市更宜居、人民生活更美好。