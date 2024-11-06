产业添绿！洛阳新增5家国家级绿色工厂

24日，记者从洛阳市工信局获悉，日前工信部公布2024年度绿色制造名单，洛阳新增5家国家级绿色工厂。截至目前，全市已累计创建国家级绿色工厂28家、绿色工业园区2个、绿色供应链管理企业2家。

24日，记者从洛阳市工信局获悉，日前工信部公布2024年度绿色制造名单，洛阳新增5家国家级绿色工厂。截至目前，全市已累计创建国家级绿色工厂28家、绿色工业园区2个、绿色供应链管理企业2家。

绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑部分，其中国家级绿色工厂需在用地集约化、生产洁净化、能源低碳化等维度达到行业领先水平。洛阳此次上榜企业有洛阳双瑞橡塑科技有限公司、偃师中岳耐火材料有限公司、一拖(洛阳)铸锻有限公司、中航光电科技股份有限公司、中实洛阳重型机械有限公司。

其中，一拖铸锻作为国内规模最大的农机铸锻件制造基地和全省唯一一家铸造固体废弃物再生利用中心，可实现铸造固废零排放，在大型驱动轮、大型驱动轮轴和缸体壳体生产等方面具有丰富经验。该企业近年积极建设数字化工厂，实现生产效率和数字化、智能化水平大幅度提升。

中航光电聚焦绿色低碳、环保先行可持续发展理念，利用现代化计算机技术及分布式控制技术，建立完整能碳监测平台。该企业还从产品全生命周期角度考虑，关注、挖掘产品设计、采购、生产等各个环节绿色属性，进一步降低能源消耗水平。

中岳耐火依托省级科技创新平台建设，不断优化内部绿色技术创新环境，提升绿色创新技术，实现固体废弃物综合利用率达98.71%、废水综合回收利用率达92.16%，并面向市场推出洁净炼钢用刚玉尖晶石无碳预制件等绿色产品。

根据规划，今年洛阳将持续加强绿色制造体系建设，继续做好绿色工厂梯度培育，力争实现有色、建材、石化等行业节能降碳改造全覆盖，培育市级绿色工厂20家，争创省级以上绿色制造示范10家以上。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李磊 文/图）